FBL-POR-LIGA-BENFICA-CASA PIAAFP
علي سمير

"الأمر محسوم بالفعل" .. رد قاطع من مورينيو على أنباء عودته إلى ريال مدريد

المدرب البرتغالي ظهر اسمه كأحد كبار المرشحين لخلافة ألونسو في سانتياجو برنابيو

رد جوزيه مورينيو مدرب فريق بنفيكا البرتغالي، على احتمالية عودته مرة أخرى إلى ريال مدريد، وسط أنباء إقالة تشابي ألونسو خلال الأيام القليلة القادمة.

ريال عانى بعض التخبطات في الفترة الماضية محليًا وأوروبيًا، كان آخرها بالخسارة أمام سيلتا فيجو يوم الأحد الماضي بهدفين دون رد، لتنتشر التكهنات حول وجود حالة من الغضب لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن يورجن كلوب وزين الدين زيدان، من بين الأسماء المقترحة لخلافة ألونسو في حالة إقالته، حيث من المتوقع أن تكون مباراة مانشستر سيتي، غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا بمثابة الفرصة الأخيرة له.

مورينيو كان من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو، وهو الأمر الذي رد عليه مدرب بنفيكا قبل مباراته غدًا أمام نابولي في دوري الأبطال.

  • FBL-EUR-C1-AJAX-BENFICAAFP

    كيف علق مورينيو على الأمر؟

    المدرب البرتغالي سُئل بشكل واضح عن الشائعات المنتشرة، وكانت إجابته واضحة للغاية، بإغلاق الباب تمامًا أمام الفكرة التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بمختلف الصحف.

    ورد مورينيو ضاحكًا:"لست بحاجة إلى إغلاق الباب أمام هذا الأمر، وذلك لأنه مغلق ومحسوم بالفعل، إنه موضوع منتهٍ والصحافة قامت بفتحه من جديد".

    وينتهي بذلك الجدل تمامًا حول إمكانية عودة البرتغالي لريال مدريد، كما لا يمكن استبعاد فكرة بقاء ألونسو في حالة فوزه على مانشستر سيتي، ليكتب شهادة ميلاد جديدة له في سانتياجو برنابيو.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LYONAFP

    انتهاء حلم العودة

    مورينيو لديه ذكريات خاصة مع ريال مدريد وجماهيره، حيث درب الفريق في الفترة من 2010 إلى 2013، ونجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني في موسم 2011/2011 لينهي سيطرة الغريم التقليدي برشلونة مع الجيل الذهبي للمدرب بيب جوارديولا.

    وحصل كذلك على لقب كأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي، قبل العودة مرة أخرى لتشيلسي لتكرار حصوله على الدوري الإنجليزي مع البلوز في 2014.

    وحاليًا، يشرف مورينيو على قيادة بنفيكا، حيث دربه في 16 مباراة، فاز في 9 وتعادل 4 مرات وخسر في 3 مناسبات بكل البطولات حتى الآن.

    ويأتي بنفيكا في المركز الثالث بجدول الدوري البرتغالي بـ29 نقطة، مقابل 37 لبورتو المتصدر، ويقبع في المركز الحادي والثلاثين بدوري الأبطال برصيد 3 نقاط فقط من 5 مباريات.

  • الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو

    بعد الزلزال الذي أحدثته الهزيمة أمام سيلتا فيجو، بات كرسي تشابي ألونسو يهتز بقوة، لتنطلق بورصة الترشيحات داخل أروقة "البرنابيو" بحثاً عن المنقذ.

    يتصدر المشهد زين الدين زيدان، "رجل الطوارئ" التاريخي، رغم أن طموحه لقيادة منتخب فرنسا بعد مونديال 2026 قد يعرقل عودته الثالثة.

    وفي المقابل، يظل يورجن كلوب الحلم القديم للرئيس فلورنتينو بيريز والجماهير، إلا أن منصبه الإداري الحالي في "ريد بول" يمثل عقبة رئيسية.

    وعلى الصعيد الداخلي، يبرز ألفارو أربيلوا (مدرب الكاستيا) كخيار يحظى بثقة الإدارة، لكن صداقته الحميمة مع ألونسو قد تجعل قبوله المهمة معقداً، بينما يلوح في الأفق خيار سانتياجو سولاري، مدير كرة القدم الحالي، كحل مؤقت سبق تجربته.

    أما الأسطورة راؤول جونزاليس، فرغم كونه متاحاً بلا فريق، إلا أنه يبدو الحلقة الأضعف في القائمة لغياب الدعم الحقيقي له من صناع القرار في النادي.

  • Real Madrid red cardgetty

    ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟

    تكشف نتائج ريال مدريد الأخيرة عن فريق يعاني من "انفصام كروي" واضح؛ فبينما يُظهر "شخصية البطل" في المواعيد الكبرى، يعود ليتعثر بغرابة أمام الخصوم الأقل شأناً.

    دخل الفريق مواجهة سيلتا منتشياً بفوز كاسح على أتلتيك بيلباو (3-0)، وهو انتصار جاء ليوقف نزيفاً مقلقاً للنقاط شهدته الجولات السابقة بتعادلات مخيبة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهي مباريات كان يُفترض أن تكون في المتناول.

    المفارقة تكمن في أن هذا التذبذب المحلي تخللته انتصارات مدوية على حساب برشلونة ويوفنتوس، مع سقوط آخر أمام ليفربول (الذي يعاني هذا الموسم).

    ولا يمتلك ريال مدريد رفاهية الوقت للملمة جراحه بعد تعثر سيلتا فيجو، إذ يجد الفريق نفسه أمام "جدول انتحاري" ومسار شاق لا يقبل الأخطاء خلال الشهرين المقبلين. يبدأ "الاختبار الأعظم" فوراً يوم الأربعاء المقبل بقمة تكسير العظام أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، تليها رحلات محفوفة بالمخاطر في الليجا لمواجهة ألافيس، إشبيلية، وريال بيتيس توالياً.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
دوري أبطال أوروبا
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
نابولي crest
نابولي
نابولي
0