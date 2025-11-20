"لا مجال للمقارنة" .. جوردي ألبا : يامال ليس منافسًا لميسي وهذا الثلاثي يستحق نفس الإشادة في برشلونة!

ومع ذلك، فإن ألبا حريص على تجنب هذا النقاش. وقال لبرنامج El Larguero عند ذكر ثلاثة نجوم آخرين في برشلونة يستحقون نفس القدر من التقدير مثل يامال: "أعتقد أنه لاعب رائع، ولكن هناك لاعبون آخرون في برشلونة، مثل بيدري وجافي و[فرينكي] دي يونج. وهناك أيضًا الكثيرين. أعتقد أن مقارنته بليو غير صحيحة... لا مجال للمقارنة، لأن ميسي لا يوجد منافس له".

يستعد ألبا لإنهاء علاقاته المهنية مع ميسي. في حين أن الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية قد التزم بعقد جديد لمدة ثلاث سنوات مع إنتر ميامي، حيث قرر صديقه المقرب الاعتزال في نهاية المرحلة الفاصلة للدوري الأمريكي 2025.

وفي شرحه لهذا القرار، قال الظهير البالغ من العمر 36 عامًا: "بصراحة، كان بإمكاني الاستمرار لمدة عام أو عامين آخرين من الناحية البدنية. ولكني قررت التوقف بسبب ما شعرت به، خاصة في بداية الموسم، وبسبب المشاريع الجديدة التي ستأتي في المستقبل...

"إنه قرار مدروس جيدًا، وأنا واضح جدًا بشأنه. سأفتقد كرة القدم، لكنني سعيد بما تمكنت من تحقيقه. ما زلت أستمتع بالمباريات، لكن الروتين اليومي والسفر كل أسبوع أصبحا أكثر صعوبة. الحماس الذي كان لديك في سن العشرين يتلاشى. عندما يكون لديك عائلة، يتضح ذلك بشكل أكبر".