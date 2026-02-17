Getty/GOAL
جوردون رامزي يدعم "الأب الرائع" ديفيد بيكهام ويرسل تحذيرًا واضحًا إلى بروكلين بشأن زوجته نيكولا بيلتز وسط خلاف عائلي
بروكلين وجهت انفجارًا مدمرًا إلى والديها ديفيد وفيكتوريا
لا يبدو أن هذا سيحدث في أي وقت قريب، حيث قام بروكلين - الابن الأكبر لأسطورة مانشستر يونايتد ديفيد ونجمة البوب السابقة في فرقة سبايس جيرلز فيكتوريا - مؤخرًا بشن هجوم عنيف على والدته ووالده خلال نوبة غضب مذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
رامزي، الذي يعرف عائلة بيكهام منذ أكثر من عقدين، كان حاضراً لتقديم الدعم لبروكلين، الذي كان طاهياً طموحاً في مرحلة ما. إنه قادر على الجلوس على جانبي فجوة مفاجئة.
رامزي يتفاعل مع انقسام عائلة بيكهام
قال صاحب المطعم الحائز على نجمة ميشلان والبالغ من العمر 59 عامًا لصحيفة The Sun: "إنها حالة صعبة للغاية. فيكتوريا مستاءة، وأنا أعلم تمامًا مدى حب ديفيد لبروكلين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
"لقد تبادلت بعض الرسائل مع بروكلين، وعلاقتنا قوية. أنا أحبه – قلبه رائع. لكن الأمر صعب، أليس كذلك، عندما تكون مغرماً؟ الحب أعمى. من السهل أن تصعد على تلك الأفعوانية، وتندفع. لكنه سيعود.
"لقد رأيت بنفسي مدى جودة والديه. ديفيد أب رائع للغاية. كلاهما يبذلان الكثير من الجهد من أجل أطفالهما، وأنا أعرف كم مرة أنقذوا بروكلين من المأزق.
"أعتقد أن الأمر سيكون مسألة وقت قبل أن ينظر بروكلين إلى نفسه جيدًا ويفهم ما يعنيه والداه بالنسبة له. إنه يائس من شق طريقه بنفسه، وأنا أحترم ذلك منه. إنه أمر جيد للغاية. لكن تذكر من أين أتيت. وبصراحة، يومًا ما لن يكون لديك أمك وأبوك، وعليك أن تفهم ذلك. ستدرك ذلك يومًا ما.
"أريد فقط أن يأخذ بروكلين لحظة لنفسه. وتذكر: أنت نصف أمك ونصف أبيك. وأنت شاب رائع. لكن يا فتى، لقد فعلوا لك أكثر مما فعله أي شخص آخر في حياتك كلها. الوقت هو أفضل علاج، وديفيد سيعيد تلك العلاقة إلى مسارها الصحيح بالتأكيد."
هل رقصت فيكتوريا بشكل غير لائق في حفل زفاف بروكلين؟
رامزي وزوجته تانا صديقان لعائلة بيكهام منذ ما يقرب من 25 عامًا. الاسكتلندي الصريح، المشهور بعباراته البذيئة في المطبخ، هو من بين أولئك الذين صُدموا بادعاءات بروكلين بأن والدته رقصت بشكل غير لائق في حفل زفافه من نيكولا بيلتز.
وعندما طُلب منه توضيح الأمر، قال رامزي: "لم يكن هناك أي شيء فاضح. لم يكن هناك أي شيء غير لائق. كان الجميع يستمتعون ويرقصون".
وعندما ضغط عليه لمعرفة ما إذا كان هناك "رقص مثير"، أضاف رامزي: "لا! لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. كان الأمر ممتعًا. لم أر أيًا من الميمات، سمعت عنها بالطبع، لكن فيكتوريا تتمتع بروح دعابة رائعة.
"إنها رائعة. من حقها أن تكون مستاءة (بشأن حفل الزفاف) لكنها تستطيع التغلب على تلك التفاهات في لمح البصر. تحدثت فيكتوريا وتانا كثيرًا، وربما أصبحتا أقرب من أي وقت مضى – هما مثل حبتين في جراب، هاتان الاثنتان".
بيكهام يعمل مع ميسي في نادي إنتر ميامي الفائز بكأس MLS
تجنب ديفيد وفيكتوريا الخلافات العائلية عند ظهورهما في الأماكن العامة. كما توارى بروكلين عن الأضواء بعد أن أعلن رغبته في التركيز على زواجه من بيلتز في المستقبل القريب. ولم يتواصل مع والديه أو أشقائه روميو وكروز وهاربر.
يواجه ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق، الكثير من المشاغل في الوقت الحالي، حيث يواصل العمل إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بصفته شريكًا في ملكية نادي إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS. يقترب موسم جديد في الولايات المتحدة بسرعة، بينما تتجه الأنظار أيضًا إلى سعي سالفورد سيتي للترقية إلى الدوري الثاني - بعد شراء هذا النادي بالاشتراك مع زميله السابق في مانشستر يونايتد غاري نيفيل.
