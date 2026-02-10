جورج جيسوس يرسل إنذارًا نهائيًا بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مجلس إدارة النصر وسط حالة عدم اليقين بشأن العقد

رونالدو شهد نهاية مغامرته في المملكة العربية السعودية، حيث يُقال إن المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا يفكر في خياراته. تمت مناقشة عودته إلى أوروبا - ربما إلى نادي طفولته سبورتينغ - بينما يرغب المشجعون في جميع أنحاء العالم في رؤية الأسطورة الكبيرة تتحد مع منافسه الأبدي ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي الفائز بكأس MLS.

لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وهذا يؤثر أيضًا على مدرب النصر خيسوس. ويقال إنه "جعل تجديد عقده مشروطًا باستمرار وجود مواطنه". وتزعم صحيفة الرياضية أنه لن يتم الاتفاق على شروط جديدة من قبل المدرب إذا سُمح لرونالدو بالرحيل.

وتضيف نفس المصادر أن "المدرب لن يناقش عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، حتى يتضح له مستقبل القائد البرتغالي".