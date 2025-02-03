"إصابة نجم الهلال محيرة!" .. جورج جيسوس: سنعاني هجوميًا أمام برسبوليس وهذا سبب غياب علي البليهي عن المران

تفاصيل مؤتمر مدرب الهلال قبل مواجهة برسبوليس..

تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، عن موقف لاعبيه المصابين قبل مواجهة برسبوليس، في لقاء يعد "تحصيل حاصل" بالنسبة للزعيم.

الموج الأزرق من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني غدًا الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

وحسم الهلال تأهله لدور الـ16 بالفعل، إذ يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الأهلي السعودي "الوصيف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما برسبوليس فيأتي في المركز السادس برصيد ست نقاط، وأمامه فرصة كبيرة للتأهل ضمن الثمانية الصاعدين لدور الـ16، لكن لم يتأكد صعوده بعد.