جورج جيسوس "النصر vs نسخة الهلال": عجوز يعشق الدراما الكروية.. وضغوط العالمي أخرجته عن السيطرة

على مدار تاريخ كرة القدم السعودية، مر علينا الكثير من الشخصيات "المثيرة للجدل"؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، سيظل علامة فارقة لا يُمكن أن تُمحى.

جيسوس أحد أكثر الشخصيات "المثيرة للجدل"، في تاريخ كرة القدم السعودية؛ منذ أن جاء إلى المملكة لأول مرة، صيف عام 2018.

وتولى المدير الفني البرتغالي المخضرم، القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال صيف 2018؛ قبل أن يرحل في يناير 2019، عقب خلافات عنيفة مع رئيس النادي آنذاك الأمير محمد بن فيصل.

وبعد 4 سنواتٍ ونصف - تحديدًا في صيف 2023 -، عاد جيسوس إلى الملاعب السعودية مجددًا؛ وذلك لتولي القيادة الفنية للزعيم الهلالي أيضًا، وهذه المرة في عهد الرئيس فهد بن نافل.

لكن.. رحلة جورج جيسوس مع الهلال لم تكتمل مرة أخرى؛ حيث تمت "إقالته" في مايو من عام 2025، لينتقل بعدها إلى الغريم التاريخي النصر.

وما بين هذه الرحلة؛ أثار جيسوس الكثير من "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي، والذي وصل إلى أعلى درجاته داخل قلعة العالمي حاليًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ مُقارنة سريعة بين شخصية جورج جيسوس داخل نادي الهلال، مع "نسخته الحالية" في صفوف النصر..