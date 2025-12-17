Cristiano Ronaldo Georgina RodriguezIG:@georginagio
زهيرة عادل

جورجينا تكشف كواليس عرض الزواج من كريستيانو رونالدو: خاتم بـ3 ملايين دولار؟ هذا أقل ما يمكنه تقديمه لي!

الثنائي متوقع زواجه بعد كأس العالم 2026..

كشفت جورجينا رودريجيز عن خطوبتها من أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد قرابة تسع سنوات من العلاقة، وقد أعلنت الأرجنتينية البالغة من العمر 31 عامًا الخبر على إنستجرام في أغسطس الماضي، حيث نشرت صورة لخاتم ألماس كبير مع تعليق: "نعم، أقبل. في هذه الحياة وفي كل حيواتي".

وكان الثنائي قد التقى الثنائي في متجر جوتشي في مدريد حيث كانت رودريجيز تعمل، بينما كان رونالدو يلعب لريال مدريد.

  • إعلان الخطوبة في أغسطس

    أعلن رونالدو ورودريجيز خطوبتهما في أغسطس، حيث أظهرت جورجينا خاتمًا كبيرًا يُقدر قيمته بنحو 3 ملايين دولار. وكانت قد كشفت سابقًا في برنامجها على "I Am Georgina" أن أصدقاءها "كانوا دائمًا يمزحون بشأن الزفاف" نظرًا لطول مدة علاقة الثنائي قبل أن يقررا أخيرًا الزواج.

    وقالت سابقًا: "منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز 'The Ring Or When'، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس من شأني".

    اعترف رونالدو نفسه أنه "ليس رجلاً رومانسياً" عندما بدأت تفاصيل طلب الزواج تظهر. ويبدو أن مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق طرح عرض الزواج على جورجينا في الساعة 1 صباحاً، لكنه لم ينزل على ركبة واحدة.

    وكشف: "قلت: 'واو، هذا هو الوقت المناسب لقول نعم'. كان الوقت مناسبًا. كنت أعلم أنني سأفعل ذلك يومًا ما، لكنني لم أكن أخطط لفعله في ذلك الوقت. لأن بناتي قلن ذلك وأصدقائي كانوا يصورون، كان ذلك ما أردته وقدمت (الخاتم). لم (أركع على ركبة واحدة) لأنني لم أكن مستعدًا، لكنها كانت لحظة جميلة. ألقيت كلمة. كانت بسيطة، فأنا لست رجلاً رومانسياً. حسناً، أنا رومانسي، لكنني لست رومانسياً للغاية، لست من النوع الذي يجلب الزهور كل أسبوع إلى المنزل. لكنني رومانسي بطريقتي الخاصة. كانت لحظة جميلة وكنت أعلم أنها امرأة حياتي، لذا فعلت ذلك وآمل أنني قمت بذلك بشكل جيد".


  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "هذا أقل ما يمكنه أن يقدمه لي!"

    في مقابلة مع مجلة ELLE Spain، قالت رودريجيز: "إنه رائع. هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لي بعد 10 سنوات من الانتظار (تضحك). الحقيقة هي أنني عندما تقدم لخطبتي، كان هذا آخر ما يخطر على بالي. استغرقت وقتًا طويلاً لاستيعاب حجم الحجر الضخم الذي أعطاني إياه. كنت مصدومة للغاية لدرجة أنني تركته في غرفتي ولم أفتحه في ضوء الشمس حتى اليوم التالي (تضحك)".

    وفي حديثها عن علاقتهما الرومانسية، أضافت: "شعرت بوجود صلة تتجاوز الجسد. لا أستطيع القول إنني توقعت مصيري، أو أنني كنت أعرف أننا سننجب خمسة أطفال بعد عشر سنوات، لكنني شعرت بشعور لا يمكن تفسيره. كان الأمر كما لو أن أرواحنا تحدثت مع بعضها البعض قبل أن تلتقي عيوننا. شيء ما بداخلي تعرف على شيء ما بداخله، ومن تلك اللحظة عرفت أن هذه الصلة مختلفة تمامًا وفريدة من نوعها."

  • رونالدو أنفق 270 ألف جنيه إسترليني على هدايا الخطوبة

    اكتسب رونالدو ثروة هائلة طوال مسيرته الاحترافية في كرة القدم، كما جنى أموالاً طائلة من صفقات الرعاية خارج الملعب، لذا فإن مبلغ 270 ألف جنيه إسترليني الذي أنفقه على هدايا الخطوبة لرودريجيز هو مبلغ ضئيل نسبياً بالنسبة للاعب البالغ من العمر 40 عاماً. ومع ذلك، شملت الهدايا التي قدمها لجورجينا سيارة بورش تايكان كهربائية بيضاء وساعة أوديمار بيغيه.

  • ماذا سيحدث بعد ذلك لرونالدو ورودريجيز؟

    تزعم تقارير مختلفة أن رونالدو ورودريجيز قد يتزوجان في عام 2026، بعد كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وهي بطولة يأمل رونالدو أن يترك فيها انطباعًا كبيرًا، مع توقع أن تكون آخر بطولة كبرى له مع البرتغال.

