"جورجينا شخصية مرحة!" .. صحفي يصف عائلة كريستيانو رونالدو ويتحدث عن مباراة "الواحدة صباحًا" مع نجم النصر

أبدى الصحفي إيدو أجيري، رأيه في صديقه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وصديقته جورجينا رودريجيز.

رونالدو الذي سيكمل عامه الأربعين في الشهر الجاري، انتقل إلى السعودية برفقة صديقته الأرجنتينية في يناير من عام 2023؛ بالانضمام إلى صفوف النصر.

ومنذ الانضمام إلى الفريق النصراوي.. أطلق الأسطورة البرتغالية لفظ "زوجتي" على جورجينا - أكثر من مرة -؛ ما زاد من تكهنات زواج هذا الثنائي بالفعل، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي.

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ويرتبط رونالدو بعقد مع نادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط مفاوضات من إدارة العالمي معه، للتجديد موسم إضافي.