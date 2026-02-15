جود بيلينغهام يصطحب صديقته أشلين كاسترو في موعد عيد الحب إلى ريال مدريد، حيث يرافق النجم المصاب عارضة الأزياء إلى ملعب البرنابيو

لم يكن بيلينغهام ليغيب عن مشاهدة فوز ريال مدريد الساحق على أرضه، وهو نتيجة مددت سلسلة انتصارات ريال مدريد في الدوري إلى ثماني مباريات. سجل غونزالو غارسيا هدف التقدم لريال مدريد بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، لكن ريال سوسيداد أدرك التعادل في الدقيقة 21 عندما سجل ميكيل أويارزابال هدفاً من ركلة جزاء تجاوز بها تيبو كورتوا.

لم يستمر التعادل سوى أربع دقائق، حيث أعاد فينيسيوس جونيور فريق ألفارو أربيلوا إلى المقدمة في منتصف الشوط الأول. ضاعف فيديريكو فالفيردي تقدم ريال مدريد في الدقيقة 30 قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والرابع لريال مدريد بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

لم تعني هذه الفوز أن ريال مدريد تجاوز منافسه برشلونة قبل مباراته ضد جيرونا مساء الاثنين، بل شهدت أيضًا ظهورًا نادرًا للثنائي معًا في الأماكن العامة.

حافظ بيلينغهام وكاسترو على سرية علاقتهما إلى حد كبير منذ إعلانها في يناير. التقت عارضة الأزياء الأمريكية كاسترو، التي بلغت 28 عامًا في ديسمبر، وبيلينغهام لأول مرة بعد تبادل الرسائل على إنستغرام.