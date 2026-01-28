Goal.com
علي سمير

"توقف عن الركض" .. أربيلوا يكشف نصيحته الغريبة لبيلينجهام فور قدومه إلى ريال مدريد

طلب غير متوقع من مدرب ريال المؤقت إلى نجم الفريق

اعترف ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لريال مدريد، علناً أنه اضطر إلى إخبار جود بيلينجهام بـ"التوقف عن الركض" خلال التدريبات.

 أعرب المدافع السابق للفريق الملكي، الذي تولى مؤخراً مهمة تدريب الفريق الأول، عن دهشته من قدرة بيلينجهام اللامحدودة على التحمل، لكنه حث لاعب الوسط الإنجليزي على الحفاظ على طاقته.

  • النظام الجديد ينعش ريال مدريد

    أربيلوا، الذي حل محل تشابي ألونسو في وقت سابق من هذا الشهر، يُنسب إليه الفضل في إعادة تنشيط أجواء الفريق وتحفيزه في الفترة القصيرة التي تلت توليه المنصب، ويرى أن بيلينجهام عنصر أساسي في مستقبل ريال مدريد. 

    وقال أربيلوا مؤخرًا: "لقد أظهر جود باستمرار قدراته كلاعب كرة قدم، ومهارته الفنية، وقيادته، وشخصيته، وطابعه". كما أشار المدرب إلى أن التزام اللاعب الدولي الإنجليزي في التدريبات "هائل" ويظهر عقليته الفائزة.

    لكن منذ توليه مهامه، لاحظ أربيلوا أمرًا مهمًا وطلب من بيلينجهام أن يأخذ الأمور بروية أثناء التدريبات والمباريات للحفاظ على طاقته، وربما لإطالة عمره الكروي.

    أربيلوا: "لقد رأيت قائداً"

    وفي حديثه للصحفيين، قال أربيلوا: "جود، وسأقولها هنا، لم يكن مفاجأة، لكن منذ اليوم الأول رأيت لاعباً يتمتع بقدرات ومواهب استثنائية. وهو أمر يزداد إثارة للدهشة عند الاقتراب منه. لكن أبعد من ذلك، رأيت فيه قائداً. قبل أيام، بعد 48 ساعة من المباراة، قلت له: "لا أقول هذا عادة، لكن توقف عن الركض". الأداء الذي يظهره في التدريبات، والتزامه وقيادته... أنا فخور جداً بمستواه وبوجود لاعب مثله.

    "على أرض الملعب، هو قادر على فعل الكثير من الأشياء: يركض في المساحات، يقرأ اللعبة، ولديه تسديدات رائعة. هو شاب، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة. وسيكون حجر الأساس في ريال مدريد لسنوات عديدة قادمة".

  • ريال مدريد يعود إلى الانتصارات بعد تراجعه تحت قيادة ألونسو

    شهد ملعب برنابيو اضطرابات بعد فترة عصيبة شهدت تراجعاً في الأداء وخروجاً مبكراً من كأس الملك. منذ ذلك الحين، قاد أربيلوا الفريق إلى انتصارات مهمة، مما أدى إلى استقرار مسيرته في الدوري الإسباني حيث يتأخر الآن بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر برشلونة. 

    يظل التركيز الفوري على الاستقرار والعمل الجاد. وقال أربيلوا: "نحتاج إلى الوقت والعمل والتدريب. علينا التركيز على المباراة المقبلة... هذا هو ريال مدريد".

    وبحسب ما ورد، استجاب اللاعبون جيدًا لمدربهم الجديد، حيث أعجبوا بسلطته الهادئة وجلسات التدريب المكثفة وتواصله مع قيم أكاديمية النادي. ومن الواضح أن جري بيلينجهام الدؤوب يعتبر أحد الأصول الرئيسية لهذا النهج المتجدد عالي الكثافة.

    اختبار بنفيكا ينتظر بيلينجهام وزملاؤه

    التحدي المباشر الذي يواجه ريال مدريد هو مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا مساء الأربعاء، والتي تأتي بعد فوز ساحق 6-1 على موناكو في المواجهة السابقة، ويمكن للبلانكوس ضمان مكانهم في المراكز الثمانية الأولى بالفوز أو التعادل. 

    وحذر أربيلوا فريقه من التراخي، واصفاً بنفيكا بأنه خصم خطير يستحق الاحترام. "يجب أن نكون في أفضل حالاتنا"، حث مدرب ريال المؤقت، مشددًا على ضرورة أن يحافظ الفريق على زخمه الحالي.

    وسيكون المدرب السابق لريال مدريد، جوزيه مورينيو، في المقعد المقابل، وهو في حاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آمال فريقه الضئيلة في البقاء في المسابقة. 

    يجب على بنفيكا الفوز والأمل في أن تكون النتائج الأخرى في صالحه للتأهل إلى جولة الملحق. ووصف مورينيو وضع فريقه بأنه "إما القتل أو الموت"، مشيرًا إلى نهج شديد الحماس.

