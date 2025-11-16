Jude Bellingham England Albania 2025Getty
Chris Burton و محمود خالد

"السيد الكبير" .. جماهير إنجلترا تهاجم بيلينجهام بسبب "تبادل قميصه" مع لاعب ألبانيا!

واقعة ليست جديدة .. ولكن ما فعله بيلينجهام أثار الانتقادات

يبدو أن إثارة الجدل، باتت هواية جود بيلينجهام "المفضلة"، بعدما أثار نجم ريال مدريد، انتقادات الجماهير، على خلفية مشاركته في مباراة إنجلترا وألبانيا، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعاد بيلينجهام إلى التشكيل الأساسي لتوماس توخيل، في مباراة ألبانيا، ليجذب الكثير من الاهتمام، بما في ذلك من بعض الخصوم الذين كانوا حريصين على نيل تذكار ثمين، ولعلّها تلك اللقطة التي جعلت نجم الريال، مثار جدل من قِبل العديد من مشجعي إنجلترا، الذين أطلقوا عليه لقب "السيد الكبير".

  • توخيل يستدعي بيلينجهام إلى "الأسود الثلاثة"

    واستُبعد متوسط ميدان ريال مدريد، من قائمة إنجلترا، في أكتوبر، من أجل مواصلة تعافيه من جراحة الكتف التي أجراها في الصيف، مع تزايد التساؤلات حول موقفه وشخصيته، في الوقت الذي يسعى فيه توماس توخيل، لتكوين مجموعة متناغمة، قادرة على المنافسة على كأس العالم.

    في المقابل، قرر مدرب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق، استدعاء بيلينجهام إلى قائمة الأسود الثلاثة، في مباراتي صربيا وألبانيا، حيث شارك بديلًا في المباراة الأولى، فيما لعب أساسيًا في المباراة الثانية، ولم يعد إلى غرفة الملابس حتى صافرة النهاية.

    • إعلان
  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    بيلينجهام يتبادل القمصان في الشوط الأول .. أبرز ردود الأفعال

    وجاءت اللقطة الجدلية هذه المرة، عقب نهاية الشوط الأول، حيث حرص جود بيلينجهام، صاحب الـ22 عامًا، على تبادل قميصه مع المدافع كريستيان أسيلاني، الذي يلعب في صفوف إنتر، عند مغادرة أرض الملعب.

    هذا الأمر أثار تساؤلات بين المتابعين، حول سبب موافقة بيلينجهام على هذا الطلب، وسط مباراة تنافسية، ولماذا قام بتبديل قميصه على مرأى من الجمهور، دون الانتظار حتى يصل إلى مدخل النفق؟

    وكان "TCrossland55" من بين أولئك الذين شعروا بالحيرة من تصرف بيلينجهام، برسالة عبر التواصل الاجتماعي "بصراحة، لا أستطيع تحمل بيلينجهام في منتخب إنجلترا، إنه السيد الكبير الذي يتبادل القمصان في الشوط الأول، ويلوح بذراعيه عندما لا يحصل على الكرة، ويبطئ اللعب باستمرار".

    وأضاف BJRoute66": بيلينجهام يتبادل القمصان في الشوط الأول؟ لماذا لا تفعل ذلك في نهاية المباراة؟ توقف عن هذا الهراء!".

    وقال "RickOShea54321": بيلينجهام يتبادل القمصان مع لاعب ألباني، ليصرف الانتباه عن سوء أداء إنجلترا في الشوط الأول. أنا أفهم ما تفعله يا جود. فيما علّق "Bluemoonie4": بيلينجهام ليس جيدًا كما يعتقد.

    من جانبه، كان نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين، يساهم في تغطية مباراة إنجلترا عبر قناة ITV، ولم يُسأل عن تبادل القمصان عبر الشاشة، ولكنه قال في عام 2016، بعدما شاهم جناح تشيلسي السابق، إيدن هازارد، يتبادل القمصان مع أنخل دي ماريا، في استراحة الشوط الأول من مباراة دوري أبطال أوروبا، مع باريس سان جيرمان "أخشى التعليق على ذلك. إنه أمر سيء بما فيه الكفاية في نهاية المباراة، لكن في الشوط الأول من مباراة كبيرة، يتبادل اللاعبان القمصان؟ هذا أمر صادم. ماذا يدور في ذهن اللاعب؟ مباراة كبيرة كهذه، ويفكرون في تبادل القمصان في الشوط الأول؟ أنا لن أهتم بذلك حتى في نهاية المباراة، صدمة".

  • أسئلة حول الشخصية: نجم إنجلترا السابق يدافع عن بيلينجهام

    في الوقت الذي أبدى فيه كين استياءه من واقعة سابقة، أعادها بيلينجهام في مباراة ألبانيا، إلا أن متوسط ميدان إنجلترا السابق، داني مورفي، يعتقد أن أي تساؤلات حول شخصية نجم ريال مدريد، بعيدة كل البعد عن الصواب.

    مورفي تحدث مؤخرًا مع "GOAL"، قائلًا "أعتقد أن الحديث عن شخصية (جود) وأي مشاكل، غريبة بعض الشيء؛ لأنني حينما شاهدت إنجلترا - كما رأيت كثيرًا في البطولات وراقبت بيلينجهام عن كثب -، فهو إلى حد بعيد، أفضل شخصية على أرض الملعب، عندما تلعب إنجلترا؛ من حيث صنع اللحظات الكبيرة، والسيطرة على مجريات المباراة، وترك كل شيء على أرض الملعب".

    وأضاف "إذا كان بإمكانك الحصول على 11 لاعبًا مثل جود بيلينجهام، فسوف تفوز بمعظم البطولات. إن عدم التحدث إلى الصحافة، وعدم إجراء المقابلات، أو استخدام كلمات بذيئة أو صراخ، أو ما قد يسميه البعض (قليلًا من الغطرسة)، هو ما يصنع اللاعب فوق أرض الملعب. هذه مجرد شائعات؛ لأن هناك الكثير من ردود الفعل من اللاعبين تجاهه، كما قال جوردان هندرسون مؤخرًا كم يحبه وكم هو شخصية رائعة، أعتقد أن بعضها مبالغ فيه".

    واستطرد "من منظور كروي، لدينا فرصة أفضل بكثير للفوز بكأس العالم إذا كان (بيلينجهام) في الفريق. لا أعني فقط في التشكيل، بل أعني في الفريق. إنه موهبة استثنائية، ويجب علينا - كخبراء ومشجعين وصحفيين - أن ندعمه ونشيد به ونكون شاكرين لوجوده معنا، لا أن نحاول الإطاحة به لأنه الأفضل لدينا. إنه اللاعب الذي يغير مجرى المباراة فريقنا، وهو الذي يمكنه تحقيق النتائج، إنه لاعب استثنائي بكل بساطة".

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    طلبات القميص: بيلينجهام يسير على درب ميسي ورونالدو

    ومن المتوقع أن يلعب جود بيلينجهام دورًا مهمًا في خطط إنجلترا في كأس العالم 2026، بعدما ساهم نجم الريال في وصول الأسود الثلاثة إلى نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وسيكون مصممًا على إضافة ألقاب دولية إلى مجموعته من الميداليات، مع قلة ما يمكن فعله حيال كون هدفًا لطلبات تبادل القمصان.

    لقد اضطر لاعبون مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، للتعامل مع هذه الطلبات من المنافسين خلال المباريات على مر السنين، حيث أعطى أسطورة الأرجنتين قميصه رقم 10 خلال استراحة الشوط الأول في آخر مباراة ودية لبلاده ضد أنجولا.