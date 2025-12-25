"أناقة" جود بيلينجهام في طريقها نحو "جنون" لامين يامال .. سلاح "مارك العدائي" لكسر مطرقة ريال مدريد وسندان إنجلترا!

حاليًا الصحافة الإسبانية مع أي خلل فني في تشكيل ريال مدريد، توجه أقلامها نحو لاعب الوسط الإنجليزي، نعم يشاركه الانتقادات مدربه تشابي ألونسو وزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن يبقى جود حالة خاصة.

آخر من انتقدوه – على سبيل المثال لا الحصر – صحيفة "آس" التي كتبت عبر موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، بقلم الصحفي ماركو رويز: "منذ عودة بيلينجهام من العملية الجراحية في بداية الموسم الجاري، لم يظهر أي مؤشرات على أنه اللاعب المتكامل الذي أذهل العالم بعدما دفع ريال مدريد مبلغًا فلكيًا لضمه من دورتموند".

"آس" تحدثت عن محاولات تشابي ألونسو لإيجاد حل بدلًا من تهميش دور الإنجليزي الشاب في الفريق بعد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، حيث اضطر لتغيير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، والتي بموجبها يلعب جود خلف مبابي كصانع ألعاب وهي الطريقة التي لم تُجد نفعًا بل عادت بالضرر على الفريق، مُحدثة خللًا واضحًا في التوازن الدفاعي على الجانب الأيسر، في ظل عدم قدرة فينيسيوس جونيور على التغطية الدفاعية المطلوبة.

لم ييأس تشابي، وقام بتغيير الطريقة مرة ثانية إلى 4-4-2، والتي تتيح لبيلينجهام حرية الحركة على الجانب الأيسر على أن يتولى فيني مهمة المهاجم الثاني بجانب مبابي، لكنها أثرت سلبًا على معدل خلق الفرص لريال مدريد، وكذلك أتاحت للخصوم فرصة أكبر لتشكيل خطورة على مرماه.

صحيفة "سبورت" هي الأخرى انتقدت جود بأرقام واضحة، موضحة: "الإحصائية اللافتة للنظر تأتي من المباريات التي بدأها أساسيًا. فقد لعب 14 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل في 3، وخسر 4. أما الإحصائية الكارثية: فبدون بيلينجهام أو عندما يدخل كبديل، يفوز ريال مدريد في جميع مبارياته؛ أما عندما يبدأ أساسيًا، فإن 50% فقط من تلك المباريات تنتهي بالفوز. قصة هذا اللاعب أصبح يصعب فهمها!".

لكن المشكلة ليست في ريال مدريد وحده..