"أناقة" جود بيلينجهام في طريقها نحو "جنون" لامين يامال .. سلاح "مارك العدائي" لكسر مطرقة ريال مدريد وسندان إنجلترا!

منير نصراوي هو ذاك الأب القادم من منطقة شعبية، فلا يجد أي حرج في الصدام علنًا من كان من يتفوه في حق نجله بكلمة، دون الاهتمام بما قد يقال عن يامال من وراء تصرفاته، ولا هو بالمدرك إلى أي مدى أصبح نجله مشهورًا والصورة العامة له قد تؤثر على مسيرته .. تجده يصدم بجماهير الخصم في المدرجات، ويهاجم المسؤولين عن الكرة الذهبية لمنح جائزة 2025 للفرنسي عثمان ديمبيلي وغيرها من المواقف غير المحسوبة.
أما والد النجم الإنجليزي فطوال سنوات عمله وكيلًا لجود وشقيقه جوب؛ لاعب بوروسيا دورتموند، يكتفي بالعمل في الغرف المغلقة بعيدًا عن الاصطدام علنًا بالإعلام، لكن الصحفيون أعينهم ليست ببعيدة عنه، وقد كشفوا عما يخفيه "الشرطي مارك" من حدة منقطعة النظير إن تفوه أحدهم بكلمة لا تروق له، هنا لا نتحدث عن مجرد نقد لأبنائه، بل مواقف عادية تمامًا.
هذا الجانب كشفه صحفي "ديلي ميل" أويلفر هولت، حيث وصفه بالشخص "العدائي والوقح"، بعدما تهجم عليه ونعت حديثه بـ"الغبي"، لمجرد أنه أعرب له ذات مرة عن إعجابه بتفاعل نجله - دون ذكر اسم جود أو جوب - مع الصحفيين في اليوم الإعلامي لريال مدريد عام 2024، حيث فاجأه مارك بالرد غاضبًا: "أي ابن؟، لدي ولدان كما تعلم"، ورغم اعتذار الأول إلا أن والد بيلينجهام تابع: "خطأك كان غبيًا، كثيرون يرتكبون هذا الخطأ، وهذا يثير غضبي حقًا".
ليس هذا فحسب، فقد تعرض صحفي آخر – صديق هولت – لسيل من السباب والشتائم، لمجرد سؤال مارك عن مدى تأثير انتقال جوب من سندرلاند إلى دورتموند على مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في كأس أوروبا للفئة نفسها بينما كانت تتزامن مع مشاركة الفريق الألماني في كأس العالم للأندية 2025.
تلك الواقعة تحديدًا دفعت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للاعتذار للصحفي، لكنه بالطبع لن يقدر على السيطرة على ردود فعل مارك بيلينجهام مهما كان.
آخر وقائع مارك بيلينجهام – وهي أشهرهم – كانت في أغسطس 2055، وقتما استبدل نجله جوب خلال مواجهة دورتموند أمام سانت بولي في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني 2025-2026.
مجرد استبدال في مباراة ليست بالحاسمة في شيء، كان كافيًا لمارك للتوجه لغرف خلع الملابس الخاصة بدورتموند للصدام مع سيباستيان كيل؛ المدير الرياضي للنادي الألماني.
فيما كان دورتموند صارمًا في وضع حدود أمام مارك، حيث قرر بعد تلك الواقعة منع أي من عائلات اللاعبين من التواجد في غرف خلع الملابس مهما كانت الأسباب.
أخيرًا .. حتى الآن مارك بعيدًا عن الصورة أمام ما يتعرض له جود بيلينجهام من ضغط كبير وتركيزه منصب مع جوب، لكن وفقًا لطبيعة شخصيته التي تحدثنا عنها في السطور السابقة، ربما ينقلب المشهد في أي وقت، وينتقل الجنون المحيط بيامال في برشلونة من وراء والده إلى ريال مدريد بقيادة بيلينجهام.