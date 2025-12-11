"ضحية زملائه" .. أسطورة ميلان يُدافع عن بيلينجهام "الأفضل في ريال مدريد" ويُحذر توخيل بشأنه!

تعرض بيلينجهام في الفترة الأخيرة لانتقادات من وسائل الإعلام بشأن سلوكه وموقفه، خاصة بعد الجدل مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، الذي وصف تصرفات لاعب بوروسيا دورتموند السابق بأنها "مقززة"، قبل أن يعتذر لاحقًا، لكنه استبعد بيلينجهام من التشكيلة خلال المباريات الدولية في أكتوبر رغم عودته من الإصابة.

الآن ومع عودته إلى التشكيلة وسعيه لتأمين مكان له في قائمة إنجلترا لكأس العالم الصيف المقبل، دافع عنه أسطورة ميلان الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، خوليت، مؤكدًا أن ابن برمنجهام هو "أفضل لاعب" في ريال مدريد، ويجب أن يكون بلا شك ضمن قائمة السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل. نقلت ESPN تصريحات خوليت.

تصريحات الدولي الهولندي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 1987 ستثير الاهتمام، خاصة في ظل استمرار ريال مدريد في مواجهة الفوضى وتصاعد استياء الجماهير من المدرب زابي ألونسو والصراعات البارزة مع نجوم مثل فينيسيوس جونيور.