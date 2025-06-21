حصد جائزة الأفضل بتسديدة أمام صنداونز .. بيلينجهام "الصغير" يريد الاستقلالية ويقلد احتفال شقيقه!

ماذا صنع بيلينجهام في أولى مشاركة أساسية مع دورتموند في كأس العالم للأندية؟

مواجهة ملحمية شهدت العديد من الأحداث المثيرة، انتهت بفوز دراماتيكي لفريق بوروسيا دورتموند على ماميلودي صنداونز بنتيجة (4-3)، على ملعب TQL، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واستهل دورتموند مشواره في مونديال الأندية، بتعادل سلبي مع فلومينينسي البرازيلي، قبل أن يحقق انتصاره الأول في المونديال، على أنقاض منافسه الإفريقي، ليتزعم صدارة المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، ويحيي آماله في التأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد صنداونز عند 3 نقاط.

المباراة شهدت المشاركة الثانية للاعب الوسط الإنجليزي جوب بيلينجهام، الشقيق الأصغر لجود نجم ريال مدريد، بقميص بوروسيا دورتموند، والقادم مؤخرًا من صفوف سندرلاند، في مونديال الأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم جوب بيلينجهام في مباراة صنداونز وبوروسيا دورتموند؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..