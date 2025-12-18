FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
جوائز كأس العرب "فيفا 2025"| حريمات ينتزع الكرة الذهبية بسيناريو ميسي ..وأبوليلى يتنازل مرغمًا عن القفاز لبن عبيد!

علي علوان "الفائز الوحيد" من الأردن في كأس العرب

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العرب 2025، بتتويج المنتخب المغربي بلقب البطولة للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه في المباراة النهائية الماراثونية على الأردن (3-2)، ليضيف أسود الأطلس كأسًا جديدة إلى خزانة ذهبية تعج بالإنجازات وتفرض هيبتها عالميًا وقاريًا.

ولم يكتف المغاربة بحصد كأس البطولة بل قررت اللجنة الفنية أن تمنح الأسود جائزتين لاصطحابها إلى الرباط، حيث كان لهم النصيب الأكبر من الجوائز الفردية من النسخة الـ11 لكأس العرب.

    المغرب يتوج بطلًا لكأس العرب

    نجح المنتخب المغربي، في تحقيق بطولة كأس العرب 2025، التي استضافتها قطر، بعد فوزه على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "لوسيل"، بالتعادل بهدفين لكل فريق.

    وقدم المنتخب المغربي، نسخة قوية من البطولة نجح خلالها في التغلب على العديد من المنتخبات القوية مثل سوريا، السعودية والإمارات، على الجانب الآخر، المنتخب الأردني ظهر بشكل مميز، في البطولة منذ دور المجموعات لكن لم يحالفه الحظ في الأمتار الأخيرة.

    ويدين منتخب المغرب بالفضل في هذا التتويج أولًا للمدرب المتميز طارق السكتيوي، وثانيًا إلى كتيبة من المحاربين الذين قاتلوا من أجل حصد اللقب لبلادهم، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم عبد الرزاق حمدالله، الحارس المميز مهدي بن عبيد والقائد القوي محمد ربيع حريمات.

    حريمات أفضل لاعب في كأس العرب 2025

    قبل 3 أعوام وقف النجم الأسطوري ليونيل ميسي، ليحمل جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، بعدما لعب "القائد" دورًا مهمًا في قيادة بلاده إلى اللقب، والليلة وعلى نفس المنصة التي توسطت أرضية ملعب ستاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، تسلم محمد ربيع حريمات قائد منتخب المغرب جائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025.

    حريمات كان أكثر من مجرد لاعب مميز في خط الوسط لمنتخب المغرب، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب طارق السكتيوي في جميع المباريات، حيث كان اللاعب الوحيد مع الحارس مهدي بن عبيد الذي شارك في جميع مباريات المغرب كاملة.

    ورغم أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف طوال لقاءات البطولة، إلا أن حريمات قدم أداءً منضبطًا في خط الوسط كقائد مهم يحافظ على اتزان الفريق بين الدفاع والهجوم، ومع فوز منتخب المغرب بالبطولة كان من الطبيعي أن تختاره اللجنة المنظمة لتسلم الكرة الذهبية العربية.

    علي علوان "الهداف الذهبي"

    توج النجم الأردني علي علوان، مهاجم النشامى بجائزة هداف بطولة كأس العرب 2025، بعدما سجل 6 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع منتخب بلاده في البطولة، بواقع هدف في كل مباراة.

    ولعب علوان دورًا مؤثرًا في وصول الأردن إلى نهائي البطولة، حيث هز شباك الإمارات، الكويت، مصر، العراق، واستطاع أن يسجل هدفين للنشامى في المباراة النهائية أمام المغرب.

    علي علوان كان متخصص تنفيذ ركلات الجزاء للأردن، حيث سجل 4 أهداف من أصل 6 عبر ركلات الجزاء، وكان من الممكن أن يزيد من حصيلته التهديفية لكنه أهدر ركلة أمام الإمارات.

    مهدي بن عبيد يحصد "القفاز الذهبي"

    في عالم كرم القدم دائمًا ما يكون الفريق الفائز لديه حارس عملاق قادر على حماية مرماه وحفظ حظوظه في الفوز وحسم المباريات، وهذا تحديدًا ما قام به مهدي بن عبيد مع المغرب.

    حارس نادي الوداد البيضاوي كان له فضل كبير في مسار المغرب خلال البطولة، حيث أنه الأقل استقبالًا للأهداف حيث تلقت شباكه هدفين فقط طوال البطولة وتحديدًا في المباراة النهائية، بينما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات أمام عمان، السعودية، سوريا، الإمارات، علمًا بأنه لم يكن الحارس الأساسي في المباراة الافتتاحية لأسود الأطلس والتي كانت أمام جزر القمر.

    واستطع بن عبيد أن يحسم الصراع الشرس مع الحارس الأردني يزيد أبو ليلى، الذي رأى كثيرون أنه كان يستحق القفاز الذهبي، لكن المباراة النهائية والخطأ القاتل من أبو ليلى في الهدف الأول ربما قلل من حظوظه في المنافسة، بينما كان الحارس المغربي صاحب لقطة مؤثرة عندما منع هدفًا محققًا من انفراد صريح للمهاجم علي علوان في الوقت بدل الضائع محافظًا على حظوظ فريقه في اللقب.

  • مشوار الأردن والمغرب إلى نهائي كأس العرب

    قدم منتخب الأردن مسيرة مميزة نحو نهائي كأس العرب، حيث استهل النشامى مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.

    واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط محققًا (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).

    وفي الأدوار الإقصائية نجح منتخب الأردن في الإطاحة بالعراق من ربع النهائي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد سجله الهداف علي علوان، قبل أن يتكرر نفس السيناريو في المربع الذهبي عندما فاز النشامى على المنتخب السعودي بنفس النتيجة، لكن هدف الانتصار هذه المرة سجله نزار اللاعب محمود الرشدان.

    في المقابل تقدم منتخب المغرب بخطوات ثابتة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، حيث بدأ أسود الأطلس البطولة بفوز عريض على جزر القمر بنتيجة (3-1)، ومن ثم تعادلوا سلبيًا أمام عمان، قبل تحقيق فوز مهم على السعودية بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة ليتأهل المغرب متصدرًا عن مجموعته بـ7 نقاط.

    وبدأ المغرب الأدوار الإقصائية بإقصاء المنتخب السوري من ربع النهائي، بهدف نظيف سجله النجم وليد أزارو، وفي المربع الذهبي لم يرحم أسود الأطلس منافسهم الإماراتي وفازوا عليه بثلاثية نظيفة حملت توقيع الثلاثي الهجومي كريم البركاوي، أشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله.

