"نبحث عن بديلًا له" .. إنزاجي يُعلق على موقف كانسيلو واستبعاد عبدالله الحمدان قبل لقاء الهلال والحزم

وأوضح إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط:: "البرتغالي جواو كانسيلو ليس خيارًا متاحًا للهلال في الوقت الحالي".

وأضاف: "إدارة نادي الهلال تعمل بجد خلال الوقت الحالي، من أجل تعزيز هذا المركز في الفترة المقبلة".

وكان الهلال قد استبعد كانسيلو من قائمة الفريق المحلية قبل بداية الموسم الجاري، بسببب كثرة الإصابات، ليقوم بوضع البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

والاستبعاد جعل كانسيلو يُبدي غضبه وعدم رضاه عن الأمر، لتزداد الأخبار التي تؤكد على أنه اقترب من الرحيل.