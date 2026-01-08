Joao CanceloGetty Images
أحمد رفعت

"سنكون سعداء بوجودك" .. والدة مالكوم تحسم الفريق الجديد الذي سينتقل له جواو كانسيلو

تعرف على الفريق الذي سينتقل له كانسيلو

حسمت فلافيا دي أوليفيرا، والدة النجم البرازيلي مالكوم جناح نادي الهلال، اسم الفريق الجديد الذي سينتقل له البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصبح كانسيلو على بُعد خطوات بسيطة من الرحيل عن صفوف نادي الهلال، بسبب استبعاده من قائمة الفريق المحلية، وسط اهتمام من جانب ناديي إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

  • Joao CanceloGetty Images

    ماذا فعلت والدة مالكوم؟

    نشرت فلافيا عبر حسابها على منصة "إنستجرام" صورة لها رفقة كانسيلو، عبر خاصية القصص، لتوجه للنجم البرتغالي رسالة تكشف فيها عن فريقه الجديد.

    وفاجأت والدة اللاعب مالكوم متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بعدما أعلنت اقتراب توقيع جواو كانسيلو لصالح برشلونة.

    وكتبت فلافيا: "كان لي شرف لقاء أفضل ظهير أيمن في العالم، رجل عظيم بحق، يتمتع بتواضع لا حدود له، أتمنى لك الكثير من السعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتك".

    وأضافت: "في كتالونيا سنكون سعداء للغاية بوجودك كجزء من تاريخ برشلونة، فيسكا برشلونة، فيسكا كانسيلو".

    بذلك تحسم والدة مالكوم مصير كانسيلو، بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن تم الاستقرار من جانب النجم البرتغالي على الرحيل.

  • Hansi Flick NEUGetty

    موقف فليك من إتمام صفقة كانسيلو

    يبدو أن جواو كانسيلو بات الاسم الأقرب ليكون الصفقة التي كان هانزي فليك ينتظرها، بعدما فتح المدرب الألماني الباب أمام هذا الخيار خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق ديربي إسبانيول وبرشلونة يوم الجمعة الماضي. 

    ووفقًا للمسار الحالي للأمور، يستعد النادي الكتالوني للإعلان رسميًا عن عودة الظهير البرتغالي يوم الجمعة المقبل، في تجربة ثانية بعد فترته السابقة تحت قيادة تشافي.

    فليك لم يُخفِ إعجابه بقدرات كانسيلو، مؤكدًا أن اسمه حاضر بقوة ضمن قائمة المرشحين لتعزيز مركز الظهير، حيث أشار إلى أنه لاعب مميز ويمنح الفريق حلولًا مهمة على الأطراف، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

    كما شدد مدرب برشلونة على سياسة التوازن بين الرهان على العناصر الشابة والاستفادة من أصحاب الخبرات، موضحًا أن التعاقد مع لاعب بحجم وخبرة كانسيلو يُعد خيارًا مطروحًا بقوة، في ظل المعرفة الكاملة بإمكاناته الفنية والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

    ورغم أن الأولوية الفنية لفليك كانت تدعيم مركز قلب الدفاع، إلا أن مرونة كانسيلو وقدرته على شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر تمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية، وتسمح لكل من جيرارد مارتن وإريك غارسيا بالتركيز بشكل أكبر على مهامهما في عمق الدفاع.

  • أرقام جواو كانسيلو

    التحق النجم البرتغالي جواو كانسيلو بصفوف الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قُدّرت قيمتها بحوالي 25 مليون يورو، ووقّع عقدًا يربطه بالنادي حتى نهاية يونيو 2027.

    ومنذ ظهوره الأول بقميص الزعيم، فرض كانسيلو نفسه كأحد العناصر المؤثرة، إذ خاض 45 مباراة رسمية في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف، إلى جانب تقديم 14 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية سواء على المستوى الدفاعي أو في الأدوار الهجومية التي يجيدها من مركز الظهير الأيمن.

    ورغم الحضور المنتظم والمردود الفني اللافت، لم ينجح اللاعب حتى الآن في إضافة أي بطولة إلى سجله مع الهلال، خاصة أنه انضم للفريق بعد حسم لقب كأس السوبر السعودي في الموسم الماضي.

    ويبقى بلوغ الهلال الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025 أبرز محطة في مشوار كانسيلو مع الفريق حتى الآن، على أمل أن تشهد الفترة المقبلة مساهمته في قيادة الأزرق لحصد البطولات المحلية والقارية وترسيخ مكانته كأحد أهم نجوم الفريق.

  • موسم الهلال 2025-26

    بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي بمستوى متذبذب، قبل أن يستعيد الفريق قوته ويحقق سلسلة من النتائج الإيجابية.

    وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حقق الهلال 10 انتصارات مقابل تعادلين في 12 مباراة حتى الآن، ليؤكد مكانته ضمن فرق الصدارة هذا الموسم.

    وعلى الصعيد القاري، واصل الهلال عروضه القوية في بطولة النخبة الآسيوية، حيث حقق الفريق 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، مؤكدًا تفوقه في المسابقة القارية.

    كما نجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ينتظره لقاء ناري أمام فريق الأهلي، ما يعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريق واستمرارية الأداء المميز تحت قيادة إنزاجي.

    ويأتي هذا التذبذب في بداية الموسم رغم تألق الهلال في كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد إنزاجي الفريق للوصول إلى ربع النهائي وحقق نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، ما أكسب الفريق خبرة كبيرة على المستوى الدولي.

    أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن:

    عدد المباريات: 26

    عدد الانتصارات: 21

    عدد التعادلات: 4

    عدد الهزائم: 1

    الأهداف المسجلة: 59

    الأهداف المستقبلة: 24

