جواو فيلكس في النصر .. حل مثالي لكريستيانو رونالدو "في وجوده وغيابه" ولكنه سلاح ذو حدين!

النصر يستعد للإعلان عن صفقته العالمية الجديدة..

يبدو أن نادي النصر قرر دخول سباق "الصفقات الكبرى" في دوري روشن، في صيف 2025، بكل قوة، بالتعاقد مع نجم عالمي جديد، وهو البرتغالي جواو فيلكس، صانع ألعاب تشيلسي، الذي وصل إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، من أجل الانضمام إلى كتيبة كريستيانو رونالدو.

النصر تعاقد مع صفقتين محليتين - حتى الآن - في الفترة الصيفية، حيث تعاقد مع عبد الملك الجابر من جيزينتيشار البوسني، ونادر الشراري من الشباب، فضلًا عن استعادة الثنائي عبد الإله العمري ومشاري النمر بعد رحلتي إعارة من ضمك.

في المقابل، شهدت صفوف النصر، رحيل عددٍ من اللاعبين في الصيفية، وهم علي لاجامي إلى الهلال، وإعارة جون دوران إلى فنربخشه التركي، ومحمد هزازي للاتحاد، مع نهاية إعارة أحمد الرحيلي.