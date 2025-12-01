خوفًا من ضربة جديدة في ملفه الانتخابي .. جوان لابورتا عن أزمة كامب نو أمام ألافيس: كنا ضحايا ولسنا مذنبين!

البرسا استضاف أول أمس السبت، ديبورتيفو ألافيس، على استاد سبورتيفاي كامب نو، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني 2025-2026.

لكن 7500 عضوًا بالنادي الكتالوني واجهوا مشكلة في الحصول على تذاكرهم، على خلفية عُطل في تطبيق "FC Barcelona Socis" الخاص بالأعضاء.

وأملًا في حل أزمة الفشل في تنزيل التذاكر من التطبيق، توجه المتضررون إلى مكتب دعم برشلونة، ما نتج عنه تكدسًا وفوضى عند مداخل سبورتيفاي كامب نو، ودخول عدد من الجماهير بعد انطلاق المباراة بالفعل.