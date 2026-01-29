أولى صفقات جوان لابورتا: من الملاعب إلى المقابر ومدارس الطبخ!.. برشلونة يدخل لعبة "المشاريع الحياتية"

هل فكرت يومًا في أن تستيقظ في "شقة" من تصميم برشلونة، ثم تغسل أسنانك بـ"معجون" ميلان وإنتر، قبل أن تخرج لقضاء عطلة في "جزيرة" يحكمها شعار ريال مدريد؟!.

عندما تفكر في إجابة على هذا السؤال المثير؛ قد يبدو الأمر أنك أمام سيناريو لفيلم "خيال علمي"، لكنه الواقع الجديد للاستثمار الرياضي.

كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد 22 لاعبًا "11 ضد 11"، يركضون فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ بل تحوّلت إلى "غول اقتصادي" يُطارد الإنسان العادي، في أدق تفاصيل حياته.

والآن.. العملاق الكتالوني برشلونة يستعد لدخول لعبة "المشاريع الحياتية"؛ بقيادة رئيسه الحالي جوان لابورتا، والذي يستعد للترشح لولاية جديدة رسميًا.

لابورتا أعلن ترشحه لرئاسة برشلونة مجددًا؛ وذلك في الانتخابات المقررة بشهر مارس القادم، والتي تشهد منافسة شرسة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، ملامح صفقة لابورتا الجديدة؛ مع نبذة عن "مشاريع حياتية" لبعض الأندية العالمية، سواء عقارية أو غيرها..