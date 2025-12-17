فيديو | وضعوا صورة فيجو فوق المرحاض .. لابورتا وداني أولمو يفتتحان مقرًا جديدًا لرابطة مشجعي برشلونة!

ترأس الحفل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بينما شهد المقر حضور لاعب الوسط الهجومي داني أولمو من تيراسا، الذي لا يزال مصابًا في كتفه.

وقد حصل كل منهما على أول توقيعات وصور تذكارية من قبل الجماهير الحاضرة.

وكان رئيس نادي المشجعين سيزار باولس، مسؤولًا عن الترحيب بالسلطات المحلية، بحضور العمدة جوردي بالارت وأعضاء الجماعة.

ولقد قدم بالارت، الذي ارتدى ربطة عنق باللونين الأزرق والأحمر، دبوسًا تذكاريًا للمدينة إلى لابورتا.

وقال الأخير معبّرًا: "أشعر أنني واحد من أبناء تيراسا"، كما شكر بالارت على إظهار انتمائه لنادي برشلونة بكل حرية وبدون تردد.