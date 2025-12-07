بعد ظهوره وهو يعرج .. حسم موقف جوان جارسيا من المشاركة بلقاء برشلونة وفرانكفورت

حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

وشهدت المباراة انطلاقة سريعة لصالح بيتيس، عندما افتتح البرازيلي أنتوني التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن برشلونة رد سريعًا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 11، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدفه الثاني في الدقيقة 13.

وأضاف السويدي الشاب روني باردغجي أول أهدافه مع الفريق الكتالوني في الدقيقة 31، ثم أعاد توريس الكرة بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة (دقيقة 40).

وفي الشوط الثاني، عزز لامين يامال تقدم البارسا بالهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 59، فيما تمكن بيتيس من تقليص الفارق بهدفين متأخرين عن طريق دييجو يورينتي وكوتشو هرنانديز (دقيقة 85 و90 من ركلة جزاء)، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 5-3.

وبهذا الانتصار، حافظ برشلونة على صدارته للدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يواجه سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد.

وحتى الآن، خاض الفريق الكتالوني 16 مباراة، حقق خلالها 13 فوزًا، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 47 هدفًا مقابل 20 هدفًا دخلت شباكهم.

أما ريال بيتيس، فيحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 3 مباريات، وسجل 25 هدفًا وتلقى 19 هدفًا.