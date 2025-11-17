جوارديولا يحسم الجدل بشأن عودته إلى برشلونة.. ويذّكر ريال مدريد بـ"السداسية"!

أكد بيب جوارديولا في مقابلة مع "RAC1"، أن النادي الكتالوني "منحه كل شيء كلاعب وكمدرب".

لكنه رد على سؤال حول عودة محتملة كان واضحاً جداً: "أنا لا أرفض برشلونة. الحياة مراحل وأنه بالتأكيد يوجد الآن مدربون شباب لديهم الحماس الذي كان لديّ أنا في ذلك الوقت".

وحول وجود معارضة لجوان لابورتا في رئاسة برشلونة، يعتقد بيب أن هذا جزء من المنطق الديمقراطي والصحي: "لهذا السبب برشلونة هو النادي الأكبر في العالم. هنا يمكننا أن نفعل هذا، برشلونة نادٍ حي، الجميع يدلي برأيه. الجميع يريد أن يرأسه، ويلعب فيه ويدربه".