Getty/GOAL
مستعينًا بمقولة كرويف .. جوارديولا يلوم لاعبي مانشستر سيتي على الإصابات!
جوارديولا لا يقبل إلا بالأفضل
لم يكن هذا الرجل البالغ من العمر 55 عامًا من النوع الذي يبحث عن الأعذار، حيث بني سيرته الذاتية الرائعة على العمل الجاد والتصميم. ومن المتوقع أن يتبنى أي شخص ينضم إلى طاقمه من اللاعبين والمدربين هذه السمات.
يريد جوارديولا أن يرى الجميع يبذلون قصارى جهدهم من أجل الصالح العام، مع ضرورة أن يتعاونوا جميعًا في نفس الاتجاه. عندما يتعلق الأمر بالإصابات، فهذا يعني الاستمرار في اللعب رغم الإصابات البسيطة وتجاهل أي كدمات أو جروح.
مدرب مانشستر سيتي الحائز على العديد من الألقاب غير مقتنع بأن الجميع في ملعب الاتحاد يتبعون هذا النهج هذا الموسم، حيث تسببت مشاكل اللياقة البدنية في الكثير من المتاعب المؤسفة في موسم 2025-26.
- Getty
جوارديولا يوجه انتقادًا إلى نجوم مانشستر سيتي المصابين
قال جوارديولا للصحفيين بعد فوز البلوز على وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-0، مع إراحة إرلينج هالاند من البداية في تلك المباراة: "لدينا أطباء رائعون، وأخصائيو علاج طبيعي رائعون، [يعملون] 24 ساعة [في اليوم]. أنا أؤمن بيوهان كرويف - معلمي، مثلي الأعلى، كل شيء بالنسبة لي. عندما قال لي "عندما لا [يريد] اللاعب أن يصاب، لن يصاب".
وأكمل: "هناك مواقف [يكونون فيها] غير محظوظين، ولكن عندما تكون في حالة بدنية رائعة ولا تريد أن تصاب، فلن تصاب. للأسف، لدينا الكثير من الإصابات، وهذا هو المشكلة التي نواجهها حاليًا".
يوشكو جفارديول، ماتيو كوفاسيتش، جون ستونز، روبن دياش، نيكو جونزاليس وسافينيو من بين اللاعبين الذين يعانون حاليًا من إصابات، ولن يشاركوا في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد جلطة سراي يوم الأربعاء.
قال جوارديولا عند إعلانه عن تشكيلة الفريق قبل تلك المباراة، مع عدم أهلية اثنين من اللاعبين الذين انضموا إلى الفريق في يناير للعب ضد الفريق التركي: "نحن بحاجة إلى جماهيرنا، نحن بحاجة إليهم. أعلم أن مارك (جيهي) لا يمكنه اللعب، وأنطوان (سيمينيو) لا يمكنه اللعب، رودري لا يمكنه اللعب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين الذين تم استبعادهم. نيكو جونزاليس لن يكون جاهزًا، وسافينيو لن يكون جاهزًا، وجون ستونز لن يكون جاهزًا".
قائد الفريق يجسد كل ما يمثله جوارديولا
أحد اللاعبين الذي يجسد الروح التي يريدها جوارديولا هو صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا. عقده مع النادي على وشك الانتهاء، لكن رحيله في الصيف ليس مضمونًا.
قال جوارديولا عن استمرار وجود اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا - وهو قائد نادي مانشستر سيتي - تحت تصرفه: "أود أن يبقى برناردو إلى الأبد، من أجل مانشستر سيتي ومن أجلي أيضًا. لكننا تحدثنا كثيرًا مع بيرني، وعليه أن يقرر ما هو الأفضل له ولعائلته.
وأتبع: "مهما حدث، هذا الموسم، الموسم المقبل، في غضون 10 سنوات، سيظل أحد أعظم اللاعبين الذين عرفهم هذا النادي في تاريخه الطويل. لن يمكن استبعاده. لا يمكن استبعاده. لا أستطيع. عندما أقرر إشراك برناردو في الفريق، أذهب إلى الفراش وأنام بشكل أفضل. عليّ أن أعتني بصحتي، كما تعلمون. إنه منافس. لا تزال عيناه تشعان بالحماس. آمل أن يتمكن من نقل هذا الحماس إلى بقية المجموعة".
وختم: "كيف يدافع عن كل كرة، كيف يقرأ ما عليه فعله. وكما تعلمون، الشخص الذي يختلق الأعذار ينسى أخطاءه. وهو لا يجد أبدًا أعذارًا. أبدًا. ولهذا السبب هو لاعب مميز للغاية".
- Getty
مباريات مانشستر سيتي 2025-26: ما التالي للبلوز؟
بعد مواجهة جلطة سراي في المسابقة الأوروبية، مع استمرار التنافس على التأهل التلقائي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سيتوجه مانشستر سيتي إلى توتنهام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبتعد الفريق الآن بأربع نقاط فقط عن المتصدر آرسنال بعد أن خسر الجانرز ثلاث نقاط أمام مانشستر يونايتد في آخر مباراة له.
إعلان