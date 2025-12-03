طوال الدقائق الـ 55 الأولى، كان السيتي يعمل بأسلوب لا يرحم. احتفل إرلينج هالاند بهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطماً رقماً قياسياً آخر بعد وصوله لهذا الإنجاز في 111 مباراة فقط، وتبعه زملاؤه بوابل من الضربات التي أوحت بأن المواجهة قد حُسمت قبل انقضاء ساعة من اللعب.

أضاف تيجاني ريندرز هدفاً ثانياً، وسجل فيل فودين هدفاً ثالثاً مذهلاً بتسديدة مقوسة، وقلص إميل سميث رو الفارق لفولهام قبل نهاية الشوط الأول. سجل فودين مرة أخرى بعد الاستراحة مباشرة، وعندما سكنت تسديدة جيريمي دوكو الشباك بعد ارتطامها بساندر بيرجي لتصبح النتيجة 5-1، استرخت الجماهير الزائرة وبدأت احتفالاتها.

بدا الأمر وكأنه روتين معتاد. يوم آخر، وخماسية أخرى تحت قيادة جوارديولا؛ وهي المرة الـ 41 التي يفعلها فريقه في الدوري الممتاز.

لكن ما تلا ذلك كان أقرب إلى الفوضى. أطلق أليكس أيوبي تسديدة مقوسة من مسافة 20 ياردة لتقليص الفارق، وفجأة اكتشف فولهام حماساً افتقده طوال الظهيرة. ثم حول البديل صامويل تشوكويزي الدقائق الأخيرة إلى شيء قريب من "أحلام اليقظة المحمومة". ضربته الأولى هزت ثبات السيتي. وجاءت الثانية بعد ست دقائق لتشعل حماس الجماهير المضيفة، دافعة فريقها نحو تعادل غير محتمل.

وفي اللحظات الأخيرة، لم يمنع حدوث واحدة من أكثر العودات روعة في الموسم سوى تشتيت يائس للكرة من على خط المرمى بواسطة جوسكو جفارديول.