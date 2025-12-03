نجا السيتي بفوز 5-4 في "كرافن كوتيج" في مباراة كانت فوضوية للغاية، لدرجة أن فارق الأهداف الأربعة المريح لم يكن كافياً لتهدئة جوارديولا.
وعندما دخل مؤتمره الصحفي بعد المباراة، بدا مدرب السيتي بمظهر رجل نجا للتو من كارثة كبرى.
طوال الدقائق الـ 55 الأولى، كان السيتي يعمل بأسلوب لا يرحم. احتفل إرلينج هالاند بهدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطماً رقماً قياسياً آخر بعد وصوله لهذا الإنجاز في 111 مباراة فقط، وتبعه زملاؤه بوابل من الضربات التي أوحت بأن المواجهة قد حُسمت قبل انقضاء ساعة من اللعب.
أضاف تيجاني ريندرز هدفاً ثانياً، وسجل فيل فودين هدفاً ثالثاً مذهلاً بتسديدة مقوسة، وقلص إميل سميث رو الفارق لفولهام قبل نهاية الشوط الأول. سجل فودين مرة أخرى بعد الاستراحة مباشرة، وعندما سكنت تسديدة جيريمي دوكو الشباك بعد ارتطامها بساندر بيرجي لتصبح النتيجة 5-1، استرخت الجماهير الزائرة وبدأت احتفالاتها.
بدا الأمر وكأنه روتين معتاد. يوم آخر، وخماسية أخرى تحت قيادة جوارديولا؛ وهي المرة الـ 41 التي يفعلها فريقه في الدوري الممتاز.
لكن ما تلا ذلك كان أقرب إلى الفوضى. أطلق أليكس أيوبي تسديدة مقوسة من مسافة 20 ياردة لتقليص الفارق، وفجأة اكتشف فولهام حماساً افتقده طوال الظهيرة. ثم حول البديل صامويل تشوكويزي الدقائق الأخيرة إلى شيء قريب من "أحلام اليقظة المحمومة". ضربته الأولى هزت ثبات السيتي. وجاءت الثانية بعد ست دقائق لتشعل حماس الجماهير المضيفة، دافعة فريقها نحو تعادل غير محتمل.
وفي اللحظات الأخيرة، لم يمنع حدوث واحدة من أكثر العودات روعة في الموسم سوى تشتيت يائس للكرة من على خط المرمى بواسطة جوسكو جفارديول.
افتتح جوارديولا مؤتمره الصحفي بمزحة: "هل استمتعتم بها؟ لطيفة، هاه؟!" لكن عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان قد استمتع بها، رفع مدرب السيتي يديه للأعلى صائحاً: "أنا؟! يا إلهي، لقد فقدت شعري! يا إلهي!"، مازحاً حول الدقائق التسعين التي تحملها للتو.
اعترف جوارديولا بأنه خلال تلك الدقائق الأخيرة الهستيرية، كان السيتي يحاول ببساطة الحفاظ على توازنه. وقال: "إنه الدوري الإنجليزي، لا يمكنك التحكم، إنه الدوري الإنجليزي. أعلم أنكم ستسألون عما حدث، وليس لدي إجابة. إنها العاطفة، إنها كرة القدم. لماذا تفعل هذا، ولماذا تفعل ذاك؟ لكن يؤسفني أن أقول لكم، لقد قمنا بأشياء مذهلة اليوم، مذهلة، لأنني أعرف مدى صعوبة هذا الفريق، لقد أثبتنا ذلك وسجلنا الأهداف التي سجلناها بالجودة التي قدمناها. أتيحت لإيرلينغ فرصة لجعل النتيجة 6-3، ومباشرة بعدها أصبحت 5-4. وعندما يحدث ذلك، تصبح المسألة مجرد بقاء. لا تسألوني كيف، اللاعبون لا يعرفون أيضاً. في النهاية حصلنا على الفوز".
يبتعد السيتي الآن بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر آرسنال، الذي يستضيف برينتفورد تالياً، إلا أن تراخيهم في الخط الخلفي يطرح أسئلة غير مريحة لفريق يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب.
وأضاف جوارديولا: "آرسنال قوي للغاية وصلب جداً. لذا أنا أعرف ما يتعين علينا القيام به. سيكون الأمر صعباً، لكن في الوقت نفسه، الدوري الإنجليزي طويل جداً. وأعدكم بأن لدي خبرة كافية للقيام بمسيرات طويلة، طويلة جداً لمحاولة القتال للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".
أنتجت المباراة كتالوجاً من السوابق الإحصائية. كانت هذه أول مباراة لفولهام في دوري الدرجة الممتازة تشهد تسعة أهداف أو أكثر منذ عام 1968، وأول مباراة في ملعبه منذ عام 1965.
بالنسبة للسيتي، كانت هذه المرة الأولى منذ ديسمبر 1957 التي يفوز فيها بمباراة في الدوري مع استقبال شباكه أربعة أهداف. كما أصبحت سادس مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز يشارك فيها سيتي جوارديولا وتشهد تسعة أهداف أو أكثر، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد (7).
قال جوارديولا: "بالطبع كنت قلقاً من إمكانية عودة فولهام، لكن هذا سيساعدنا في المباريات المستقبلية. كل مباراة هي تحد جديد لبعض اللاعبين. عليك أن تقوم بعملية للبدء في التصحيح. كانت هناك بعض الأشياء الإيجابية حقاً فيما فعلناه - المجيء إلى هنا، وتسجيل خمسة أهداف، والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول. في النهاية، كانت مسألة شخصية ومرونة ودفاع. لقد فعلوا ما كان عليهم فعله".
لن يكون أمام السيتي وقت طويل للتعافي من هذه الفوضى. سيعودون للعمل يوم 6 ديسمبر، عندما يستضيفون سندرلاند في ملعب الاتحاد، وسيأمل جوارديولا في شيء أكثر هدوءاً بكثير من الجنون الذي نجا منه يوم الثلاثاء.