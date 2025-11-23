AFP
بشراء قصر قيمته 13.5 مليون جنيه إسترليني.. جوارديولا يستعد للعودة إلى مدينة برشلونة!
العلاقة بين الزوجين وُصفت بأنها "ودية"
كان الزوجان معاً لأكثر من 30 عاماً، حيث التقيا لأول مرة في عام 1994 وتزوجا عام 2014. ومع ذلك، وعلى الرغم من الانفصال، تشير التقارير إلى أن جوارديولا وسيرا ظلا ودودين ويواصلان اعتبار نفسيهما عائلة مع أطفالهما الثلاثة.
وُصفت المفاوضات بشأن طلاقهما بأنها "ودية" حيث يستخدم الزوجان نفس المحامي لتسوية التفاصيل الدقيقة في طلاقهما. استخدام نفس المحامي يعني أن إنهاء زواجهما لن يكون محل نزاع من قبل أي من جوارديولا أو سيرا.
وُصف الطلاق بأنه "وشيك" في أغسطس، مع تقارير في إسبانيا تشير إلى أنه لا توجد طريقة لعودة الزوجين كشريكين.
ويقال إن جوارديولا يتطلع لشراء قصر في برشلونة بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني، والذي يقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من منزل الزوجية لجوارديولا وسيرا البالغ سعره 8.5 مليون جنيه إسترليني.
"الحد الوحيد هو الأفق" لمنزل بيب الجديد
يدعي كتيب خاص بالقصر البالغ سعره 13.5 مليون جنيه إسترليني، والذي يقع في حي بيدرالبس الراقي في برشلونة: "المساحة والضوء والمناظر أقوى من أي شيء يمكن بناؤه. يمتد نطاق كل فيلا فائقة الفخامة إلى ما هو أبعد بكثير من جدرانها الأربعة وأراضيها الشاسعة. الحد الوحيد هو الأفق - على مد البصر".
كما يعد المطورون بحماية خصوصية الملاك بـ "أشجار البلوط دائمة الخضرة، وأشجار الليمون، والسرو، والمجنوليا، وأشجار الزيتون القديمة".
وأضاف أحد المصادر أن العقار يُنظر إليه كمنزل مستقبلي أو استثمار محتمل لابنة الزوجين الصغرى، فالنتينا، التي تبلغ من العمر 17 عاماً فقط.
جوارديولا قد يغادر السيتي في 2027
بيب جوارديولا هو حالياً المدرب الأطول خدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توليه مقاليد الأمور في السيتي عام 2016. في ذلك الوقت، فاز المدرب البالغ من العمر 54 عاماً بالعديد من الألقاب لـ "السيتيزنز"، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، مسجلاً رقماً قياسياً بأربعة ألقاب متتالية بين عامي 2021 و2024.
بالإضافة إلى ذلك، أشرف جوارديولا على نجاحين في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما فاز السيتي أيضاً بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2023، بعد أن حل وصيفاً لتشيلسي في عام 2021. وقع الإسباني عقداً جديداً في ملعب الاتحاد في نوفمبر الماضي في خضم تراجع في المستوى المحلي لإبقائه في النادي حتى عام 2027.
ومع ذلك، تعهد جوارديولا بمغادرة السيتي بمجرد انتهاء عقده الحالي في مانشستر في عام 2027، مما سينهي فترة استمرت 11 عاماً كمدرب للسيتيزنز، مسجلاً أطول فترة له في قيادة نادٍ منذ انتقاله إلى التدريب في عام 2008 مع برشلونة.
ماذا بعد؟
لكن السيتي فقد أرضية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة السبت حيث حكمت ثنائية هارفي بارنز على الأبطال ثماني مرات بالخسارة 2-1 أمام نيوكاسل، وهي المباراة التي بدا فيها أن جوارديولا يواجه مصوراً بشكل غريب. الهزيمة، وهي الرابعة للسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، شهدت تراجع عمالقة مانشستر إلى المركز الثالث في الجدول بعد أن حقق تشيلسي فوزاً قوياً بنتيجة 2-0 على بيرنلي الصاعد حديثاً في وقت الغداء يوم السبت.
يظل السيتي متأخراً بفارق أربع نقاط عن الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع أرسنال لتوسيع صدارته في القمة إلى ست نقاط على "البلوز" (تشيلسي) صاحب المركز الثاني عندما يواجه توتنهام بعد ظهر الأحد. يتصدر "الجانرز" حالياً الجدول برصيد 26 نقطة من مبارياتهم الـ 11 الافتتاحية بينما يتطلعون لتحقيق أول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 20 عاماً.
ومع ذلك، بينما يمتلك "الجانرز" سجلاً جيداً على أرضهم ضد توتنهام، يأخذ توماس فرانك رجاله إلى ملعب الإمارات في حالة جيدة خارج الديار. لا يمكن لأي فريق أن يتفوق على حصيلة توتنهام البالغة 13 نقطة خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويسافرون إلى ملعب الإمارات باعتبارهم الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة خارج أرضه هذا الموسم.
