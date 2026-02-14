مهم لجوارديولا و"سرقوه" و"اتركوه يرحل".. مرموش يسقط ضحية أمام سالفورد ويدفع ضريبة مانشستر سيتي!

تأهل نادي مانشستر سيتي إلى الدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحقيقه فوزًا هامًا على نظيره سالفورد سيتي بنتيجة استقرت عند هدفين دون رد.

شهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش في التشكيلة الأساسية للفريق السماوي حيث قدم أداء تسبب في انقسام حاد بين الجماهير والمحللين الرياضيين نتيجة الظروف التي أحاطت بالمباراة.

استطاع الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا بسط سيطرته المطلقة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية ليؤكد تفوقه الفني والبدني على الخصم القادم من درجات الدوري الأدنى في مواجهة حملت الكثير من التفاصيل الفنية والتحكيمية المثيرة للجدل في ليلة باردة شهدت الكثير من الترقب لمستقبل المهاجم المصري مع بطل الدوري الإنجليزي السابق.