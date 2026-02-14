Goal.com
علي رفعت

مهم لجوارديولا و"سرقوه" و"اتركوه يرحل".. مرموش يسقط ضحية أمام سالفورد ويدفع ضريبة مانشستر سيتي!

ماذا قدم النجم المصري؟

تأهل نادي مانشستر سيتي إلى الدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحقيقه فوزًا هامًا على نظيره سالفورد سيتي بنتيجة استقرت عند هدفين دون رد. 

شهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش في التشكيلة الأساسية للفريق السماوي حيث قدم أداء تسبب في انقسام حاد بين الجماهير والمحللين الرياضيين نتيجة الظروف التي أحاطت بالمباراة. 

استطاع الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا بسط سيطرته المطلقة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية ليؤكد تفوقه الفني والبدني على الخصم القادم من درجات الدوري الأدنى في مواجهة حملت الكثير من التفاصيل الفنية والتحكيمية المثيرة للجدل في ليلة باردة شهدت الكثير من الترقب لمستقبل المهاجم المصري مع بطل الدوري الإنجليزي السابق.

  • الهدف الملغي وقصة الظلم التحكيمي

    جانب من الحظ العاثر والقرارات التحكيمية غير الدقيقة حرم المهاجم المصري من تسجيل هدف وصف بالعبقرية الكروية في وقت مبكر من اللقاء.

    استلم مرموش كرة متقنة خلف خط الدفاع لينفرد بالحارس ويضعها بلمسة فنية قوية سكنت الشباك ببراعة متناهية إلا أن مساعد الحكم رفع رايته معلنًا عن حالة تسلل أوقفت الاحتفالات في المدرجات. 

    كشفت الصور واللقطات الفنية اللاحقة أن اللاعب كان يقف في موقف سليم تمامًا وبفارق واضح عن آخر مدافع مما جعل الكثيرين يصفون الحالة بالسرقة الكروية الواضحة التي غيرت مسار التقييم الفردي للاعب. 

    لم تتوفر تقنية الفيديو في هذه المواجهة نظرًا للقواعد المنظمة للبطولة وهو الأمر الذي جعل القرار البشري الخاطئ نهائيًا وغير قابل للمراجعة مما أثر على الحصيلة التهديفية للاعب في هذه الأمسية وحرمه من تدوين اسمه في سجلات الهدافين لهذا الدور.

    أرقام مرموش في ليلة سالفورد

    تظهر الأرقام المسجلة خلال الدقائق التي قضاها اللاعب في المستطيل الأخضر أن مرموش بذل مجهودًا كبيرًا في الربط بين الخطوط الهجومية رغم غياب التوفيق التهديفي.

    تشير البيانات الرقمية إلى أن اللاعب لم ينجح في تسجيل أي هدف أو صناعة هدف بشكل رسمي نتيجة القرار التحكيمي سالف الذكر.

    بلغت لمساته للكرة 25 لمسة طوال فترة تواجده في الملعب ونجح في تقديم 14 تمريرة دقيقة من إجمالي 18 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 78 بالمئة. 

    على مستوى التمرير في نصف ملعب الخصم قام اللاعب بتنفيذ 10 تمريرات صحيحة من أصل 13 بنسبة 77 بالمئة كما أظهرت الإحصائيات قيامه بتقديم تمريرة مفتاحية واحدة وصناعة فرصة كبيرة للتسجيل لزملائه. 

    لم تتوقف مساهمات اللاعب عند الجانب الهجومي بل قدم مساهمتين دفاعيتين ونجح في استعادة الكرة مرتين لصالح فريقه وقام بعرقلة واحدة ناجحة بنسبة 100 بالمئة. 

    ورغم وقوعه في مصيدة التسلل في مناسبتين إلا أن مرة منهما كانت في كرة الهدف الملغي المذكورة سلفًا.

  • انقسام جماهيري حاد وردود أفعال متباينة

    انعكس الأداء والقرار التحكيمي المثير للجدل على تفاعلات الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث ظهر تباين واضح في الآراء بين متعاطف ومنتقد. 

    عبر بعض المشجعين عن استيائهم الشديد من إلغاء الهدف الرائع لمرموش مؤكدين أن غياب تقنية الفيديو هو من تسبب في ضياع هذا الهدف الذي كان سيغير مجرى التقييم الفني للاعب تمامًا ويحوله إلى نجم المباراة الأول. 

    في المقابل شنت فئة أخرى من المشجعين هجومًا حادًا طالبت فيه برحيل عدد من اللاعبين بنهاية الموسم الجاري وكان اسم مرموش ضمن هذه القائمة بجانب فيل فودين وريكو لويس حيث اعتبروا أن المردود الفني لا يرتقي لتطلعات النادي السماوي في المنافسة على كافة الأصعدة. 

    ذهب أحد المتابعين إلى حد المطالبة بإنهاء عقود بعض اللاعبين فور انتهاء المباراة تعبيرًا عن حالة من عدم الرضا عن السيطرة التي لم تترجم إلى أرقام فردية ساحقة أمام فريق متواضع الإمكانيات. 

    بينما نرى نحن أن هذا الهجوم الجماهيري كان من الممكن أن يتحول إلى مديح منقطع النظير لو تم احتساب الهدف الذي ألغي ظلمًا مما يؤكد أن النتائج الرقمية النهائية هي من تحكم عواطف الجماهير في المقام الأول وتغفل أحيانًا الجوانب الفنية غير المسجلة.

  • الدور التكتيكي والتحركات الميدانية

    تحمل عمر مرموش عبئًا ثقيلًا في قيادة خط الهجوم كونه المحطة الرئيسية لاستقبال الكرات العرضية والطولية في نظام المدرب بيب جوارديولا. 

    تميزت تحركاته بالذكاء في سحب المدافعين لخارج منطقة الجزاء مما سمح لزملائه في خط الوسط بالتوغل في المساحات الخالية التي خلفها وراءه.

    أظهر اللاعب قدرة على حمل الكرة والتقدم بها لمسافات طويلة وساهم في نقل اللعب سريعًا من الحالة الدفاعية إلى الهجومية وتهديد مرمى سالفورد سيتي بشكل مستمر.

    كان دور المهاجم المصري محوريًا في منظومة الضغط العالي حيث كان أول من يواجه مدافعي الخصم لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء وفقدان الكرة.

  • بيت القصيد

    بيت القصيد في هذه المواجهة يكمن في أن الأداء الفني لعمر مرموش لا يمكن قياسه فقط بغياب الأهداف المسجلة في السجلات الرسمية لهذا اليوم. 

    سيبقى الهدف الملغي نقطة تحول في نظرة الجماهير لمستواه في تلك الليلة إذ أظهر من خلاله مهارة المهاجم القادر على حسم المباريات بلمحة فنية واحدة تفوق مستوى المنافسين. 

    يظل مرموش ورقة رابحة وهامة في حسابات المدرب الإسباني الذي يراهن على مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي لخدمة المجموعة.

    إن الانتقادات الجماهيرية الحادة هي جزء من ضريبة اللعب لناد بحجم مانشستر سيتي ولكن الإنصاف يتطلب النظر إلى ما وراء الأرقام خاصة عندما تتدخل الصافرة لتغيير مصير مجهود فردي رائع كما حدث في ضد سالفورد مما يترك الباب مفتوحًا أمام اللاعب لإثبات قدراته في المواعيد القادمة وتفنيد كل الشكوك التي أحاطت بمستواه اليوم، بالأخص لأنه قادم من سلسلة مباريات قدم فيها مستويات طيبة مؤخرًا.

