ثمانية مباريات دون تسجيل.. جوارديولا يكشف سر إبعاد هالاند عن تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية!
هاالاند "المتعب" يستبعد من مباراة وولفرهامبتون
لم يتم استبعاد هالاند من تشكيلة مانشستر سيتي منذ أن بدأ على مقاعد البدلاء ضد باير ليفركوزن في 25 نوفمبر، بينما لم يغب عن أي مباراة كاملة منذ مباراة كأس كاراباو في سوانزي في 29 أكتوبر.
واعترف جوارديولا الأسبوع الماضي بعد مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل أن هالاند كان "مرهقًا".
قدم المهاجم النرويجي أداءً سيئًا للغاية خلال هزيمة مانشستر سيتي 2-0 أمام مانشستر يونايتد، وأضاع عدة فرص في الهزيمة المفاجئة 3-1 أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وأخيرًا اتخذ جوارديولا إجراءً بترك هدافه الأبرز خارج التشكيلة في مباراة وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي.
ما قاله جوارديولا عن هالاند
وأوضح جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" سبب استبعاده لهالاند: "هناك الكثير من المباريات، أريد أن أريح ذهنه وجسده قليلاً، ونعم، الاختيار دائماً لأنه أعتقد أنه الأفضل اليوم".
تحدث هالاند بصراحة عن مستواه الضعيف وتراجع نتائج مانشستر سيتي مؤخرًا بعد الهزيمة في النرويج، وقال: "ليس لدي إجابات، أتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تمكني من تسجيل الأهداف التي يجب أن أسجلها، أعتذر للجميع؛ لكل مشجعي مانشستر سيتي وكل المشجعين الذين سافروا اليوم، لأن الأمر في النهاية محرج".
وأكمل: "لقد لعب بودو كرة قدم رائعة، وفي النهاية استحق الفوز، بصراحة، لا أعرف ماذا أقول لأنني لا أملك الإجابات، وكل ما يمكنني قوله هو آسف".
جيهي يشارك لأول مرة
يلعب مارك جيهي، أحدث لاعب انضم إلى مانشستر سيتي، أول مباراة له مع النادي ضد وولفرهامبتون بعد انتقاله من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار).
سيلعب جيهي إلى جانب عبد القادر خوسانوف، ومن المتوقع أن يضفي بعض القيادة والخبرة التي تشتد الحاجة إليها على دفاع سيتي الذي تضرر بشدة بسبب إصابات جون ستونز ويوسكو جفارديول وروبن دياش.
وصف جيهي شعوره بالانضمام إلى فريق جوارديولا قائلاً: "هذا الانتقال يشعرني وكأنه تتويج لكل الجهد الذي بذلته في مسيرتي المهنية، أنا الآن في أفضل نادٍ في إنجلترا وأنا جزء من فريق لا يصدق من اللاعبين، أشعر بالسعادة لقول ذلك، أريد أن أنمو كلاعب وكشخص، وأعلم أن ذلك سيحدث في هذا النادي".
وأكمل: "أنا أحب كرة القدم - لقد أعطتني الكثير لفترة طويلة - والقدرة على مواصلة تطوري في مانشستر سيتي هي لحظة خاصة جدًا بالنسبة لي ولعائلتي، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل الآن، أريد أن ألتقي بزملائي في الفريق، وأتدرب بجد، وأفهم ما يتوقعه المدرب مني، ثم أظهر لجماهير سيتي ما يمكنني فعله".
