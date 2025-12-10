HaalandGetty
أحمد مجدي

عن جوارديولا "العبقري" ولماذا رفض ريال مدريد وبرشلونة وسر القفازات.. إرلينج هالاند يفتح قلبه قبل معركة البرنابيو!

النجم النرويجي يدلي بتصريحات متشعبة ولكنها معبرة

قبل ساعات من مباراته المرتقبة على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد، تحدث النجم النرويجي إرلينغ هالاند بإسهاب عن مسيرته، قراراته الكبرى، وتعاملاته مع الضغوط، وذلك في مقابلة موسعة مع برنامج The Rest Is Football. 

وجاءت تصريحاته لتكشف للمرة الأولى عن كواليس اختياره مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى تفاصيل شخصية طريفة حول سبب رفضه ارتداء القفازات، وتأثير والده عليه منذ الطفولة، فضلًا عن نظرته للفترة الحالية من مسيرته وتقييمه لطريقة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا.

  • Erling Haaland Alfie HaalandGetty

    “والدي كان سيضربني لو ارتديت القفازات”

    بدأ هالاند حديثه بنبرة مرحة وهو يستعيد قصة ارتبطت به في كل ملاعب العالم: لماذا لا يرتدي القفازات أبدًا، حتى في أقسى الظروف المناخية؟

    يقول هالاند ضاحكًا: "أنا أحب الأسلوب الكلاسيكي، تعرفون ذلك. شيء جميل وبسيط. ولن تروني أبدًا ألعب بالقفازات، لأن والدي كان سيضربني لو فعلت!".

    القصة التي تبدو كوميدية في ظاهرها، تعكس تربية رياضية صارمة تلقاها من والده لاعب الكرة السابق ألفي هالاند، أحد لاعبي البريمييرليج في التسعينيات. هالاند الأب كان يؤمن بأن المهاجم يجب أن يتحلى بالقوة، البساطة، والصلابة النفسية قبل المهارية، وهي فلسفة انتقلت بالكامل لنجله الذي أصبح أحد أهم مهاجمي العالم.

  • لماذا رفض هالاند ريال مدريد وبرشلونة؟

    الأحاديث حول انتقال هالاند إلى ريال مدريد أو برشلونة لم تتوقف لسنوات، خصوصًا قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي. لكن المهاجم النرويجي حسم الجدل بتصريحات واضحة: "جوارديولا اتصل بي. كانت محادثة لطيفة. أخبرني بأنه يمكنني تسجيل الكثير من الأهداف معه. وفي النرويج نحن نشاهد الدوري الإنجليزي فقط تقريبًا. وعندما اتصل بي جوارديولا.. لم أتردد".

    يشير هالاند إلى أن الدوري الإنجليزي له مكانة خاصة في بلده، وأن فكرة اللعب في البريمييرليج كانت جزءًا من حلم طفولته. كما أوضح أن توقيت انتقاله كان مثاليًا، لأن مانشستر سيتي كان بحاجة فعلية لمهاجم صريح وقتها، وهو ما جعله يشعر أن الباب مفتوح أمامه ليكون القطعة الناقصة في منظومة جوارديولا.

    ويضيف: "التوقيت كان مهمًا للغاية. عندما وصلت، كان الفريق يحتاج لمهاجم. وأردت أيضًا أن أثبت أن فريق بيب يمكنه اللعب بشكل مباشر وليس التمرير فقط".

  • Guardiola Haaland Man City 2024-2025GOAL AR / Getty

    جوارديولا “عبقري يعمل أكثر من الجميع”

    لم يفوت هالاند الفرصة للإشادة بمدربه بيب جوارديولا، مؤكدًا أن ما يميز المدرب الإسباني ليس أفكاره فقط، بل أخلاقيات العمل اليومي: "بيب نوع من العباقرة… لكن أكثر ما فاجأني هو عمله الشاق. يعمل أكثر من الجميع. هو أول من يصل وآخر من يغادر. وهذا ما أوصله لكل ما حققه".

    تصريح يعكس مدى احترام هالاند لمدربه، ويكشف في الوقت نفسه سر نجاح منظومة مانشستر سيتي التي حصدت كل شيء محليًا وقاريًا في السنوات الأخيرة.

  • هالاند يتحدث عن مستقبله

    ورغم الشائعات المستمرة حول انتقاله إلى مدريد، بدا هالاند هادئًا تمامًا: "أنا هادئ، مركز، وسعيد جدًا هنا. إنجلترا بلد كرة قدم. أعتقد أنه أفضل مكان للعب. وأريد أن أكون جزءًا من ذلك".. تصريحه يعزز فكرة استمراره مع السيتي على الأقل في المستقبل القريب.

    وتحدث النجم النرويجي عن موقفه من عملية استبداله، خصوصًا بعد مباراة سجل فيها خمسة أهداف أمام لايبزيج وكان قريبًا من السادس: "بالطبع كنت أريد تسجيل السادس… لكن سيكون من قلة الاحترام أن أظهر الغضب عند خروجي. آخر شيء قد أفعله هو أن أُظهر لشخص ما أنني غاضب لأني استُبدلت".. هالاند أكد أنه يرى الفريق أولًا، وأن احترام البديل جزء من التزامه الاحترافي.

    وبخصوص فترات تراجع المستوى، كان هالاند صريحًا: "أولًا هناك الإصابات. ومن الصعب الحفاظ على المستوى بعد الفوز بشيء كبير. هناك شيء نفسي، طبيعتنا كبشر تجعل الحفاظ على المستوى أمرًا معقدًا".

    التصريح يُظهر مدى إدراكه للجانب الذهني في كرة القدم، وهو عنصر أصبح محورًا أساسيًا في تقييم أداء اللاعبين.

    أما عن منتخب النرويج، فكشف هالاند أن الضغط كبير عليه لقيادة بلاده إلى كأس العالم: "الضغط موجود دائمًا. لو كنت نرويجيًا ورأيت هذا الفريق ومعه هالاند، سأضغط عليه أيضًا. آخر مرة شاركنا في كأس العالم كان والدي يلعب، أنا لم أكن قد وُلدت. عشت حياتي كلها دون أن نصل. وهذا يحفزني".. وهو تصريح صادق يعكس شعوره بالمسؤولية تجاه بلده.

    وفي لقطة طريفة، تحدث عن حياته اليومية مع كرة القدم: "أنا مشجع لكرة القدم. أشاهد كل شيء. قبل أيام كنا نتناول العشاء ووجدت مباراة لليونايتد ووستهام فطلبت تشغيلها. زوجتي قالت: لقد مللت من الكرة! فقلت لها: لهذا نحن هنا!".

    بهذا المزاج المرح، اختتم هالاند مقابلة تكشف الكثير عن شخصيته الحقيقية خارج الخطوط، وعن دوافعه وطموحاته مع مانشستر سيتي ومع النرويج.

