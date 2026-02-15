Getty Images Sport
"جنون!" - الكشف عن رأي لاعبي مانشستر يونايتد الحقيقي بشأن هاري ماجواير مع اقتراب انتهاء عقد المدافع الشهير
نجوم مانشستر يونايتد يأملون في بقاء ماجواير في أولد ترافورد
وفقًا لتقرير صحيفة "ذا صن"، فإن لاعبي مانشستر يونايتد "أعربوا بوضوح" عن مشاعرهم تجاه ماجواير، ويودون أن يبقى المدافع المخضرم في النادي ويوقع عقدًا جديدًا، ليمدد إقامته في أولد ترافورد إلى ما بعد عام 2026.
يقال إن زملاء ماجواير في فريق الشياطين الحمر "متفقون على أن" اللاعب يجب أن يبقى في النادي، تقديرًا لمساهمته داخل الملعب وخارجه ودوره في توجيه اللاعبين الأصغر سنًا في خط الدفاع.
عاش اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فترة مضطربة في أولد ترافورد منذ انتقاله من ليستر سيتي في عام 2019 بمبلغ قياسي بلغ 80 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار)، وهو ما يظل حتى الآن أعلى مبلغ دُفع في العالم لظهير. لكنه شهد نوعًا من الانتعاش في المواسم الأخيرة، حيث كان قدوة في خط الدفاع وسجل أهدافًا فائزة لا تُنسى ضد ليون في ربع نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي، وضد ليفربول في أنفيلد في وقت سابق من هذا الموسم.
"سيكون ذلك جنونًا" - رأي الفريق بشأن عقد ماجواير
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" عن مشاعر لاعبي مانشستر يونايتد تجاه ماجواير: "يعتقد اللاعبون أنه سيكون من الجنون ألا يُعرض عليه عقد جديد.
لقد مر هاري بالكثير من التقلبات في مانشستر يونايتد، لكنه تجاوز كل ذلك ويقدم أداءً رائعًا.
"يحظى باحترام كبير في غرفة الملابس ويقوم بنقل الكثير من المعرفة إلى بعض اللاعبين الأصغر سناً مثل أيدن هيفن وليني يورو.
"الجميع يحبه ويحترمه، وتريد غالبية اللاعبين أن يقدم له النادي عقدًا جديدًا".
رحلة ماجواير المضطربة في أولد ترافورد وعودة كاريك الأخيرة
يحصل ماجواير حالياً على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، ومن المرجح أن أي صفقة جديدة تُعرض على النجم المولود في شيفيلد ستشهد تخفيضاً كبيراً في الراتب، وربما تتضمن مكافآت مرتبطة بالأداء.
بعد أن تألق مع ليستر وفي كأس العالم 2018 مع إنجلترا، حصل ماجواير على انتقاله القياسي إلى أولد ترافورد وحقق نجاحًا في المواسم الأولى له مع النادي. عينه أولي جونار سولشاير كقائد للفريق في عام 2020، ثم جرده إريك تين هاج من منصب القائد في عام 2023 وكاد أن يغادر النادي في عدة مناسبات وسط انتقادات وتدقيق من وسائل الإعلام.
لكن عودة ماجواير إلى مستواه المعهود واستمرار أهميته خلف الكواليس كانا مثالاً قوياً لأعضاء الفريق الأقل خبرة. مؤخراً، حصل ماجواير على لقب أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 3-2 على المتصدر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشكل شراكة قوية مع ليساندرو مارتينيز تحت قيادة مايكل كاريك بعد عودته مؤخراً من إصابة في الفخذ.
قال كاريك عن ماجواير بعد أدائه ضد مانشستر سيتي، في عودته إلى الفريق لأول مرة منذ نوفمبر: "أعتقد أن ذلك أعطانا أساسًا قويًا حقًا مع ليتشا [مارتينيز] وهاري. شعرت أن المباراة كانت مهمة لاكتساب الخبرة ومعرفة ما هو الشعور. كان ذلك طلبًا كبيرًا من H [ماجواير] ويستحق الثناء عليه. أعتقد أننا نأخذ أحيانًا ما يفعله اللاعبون كأمر مسلم به، لكن بالنسبة له، فقد لعب اليوم وتجاوز الأمر.
لن أكذب، كان الأمر بمثابة مغامرة محسوبة إلى حد ما فيما يتعلق بمدة لعبه وقدرته على اجتيازها، لأنه تدرب فعليًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط على مدار ثمانية أو تسعة أسابيع، وهذا يوضح مدى أهمية الأمر بالنسبة له. أعتقد أنه كان رائعًا. كان هو وليشا قويين جدًا في الدفاع وأعطونا الأساس الذي بنينا عليه".
مستقبل ماجواير سيتضح في الأشهر المقبلة
وسط التقارير الأخيرة التي تفيد بأن ماجواير "يقترب بشكل متزايد" من الحصول على عقد جديد في أولد ترافورد، سيتضح مستقبله في الأشهر المقبلة في ختام موسم مهم لناديه. إذا تمكن المدافع من لعب دور رئيسي في مساعدة فريقه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن حظوظه وحظوظ زملائه في الحصول على عقد جديد ستزداد.
