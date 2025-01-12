جميع صفقات أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية 2025

تعرف على جميع صفقات الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

يعد الدوري الإنجليزي أهم البطولات الأوروبية وأقواها في السنوات الأخيرة، كيف لا وهو يضم أقوى الفرق واللاعبين من كل حدب وصوب في أنحاء العالم المختلفة.

ومع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية 2025، فإن العديد من أندية الدوري الإنجليزي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواصلة المشوار بقوة في النصف الثاني من الموسم.

العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا وخصوصًا المنافسون على اللقب ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي وغيرهم يطمحون لاجتذاب مواهب العالم الأبرز.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جميع انتقالات الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية 2025..