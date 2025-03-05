جمهور الهلال عاش في قلق .. الكشف عن حالة مالكوم بعد جدل العملية الجراحية والغياب ضد النصر

مالكوم أحد أهم أسلحة الفريق الهلالي..

ربما عملاق الرياض الهلال أحد أكثر الفرق حول العالم، التي تعاني من الإصابات "المختلفة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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هذه الإصابات تواصلت خلال خسارة الهلال (0-1) أمام مستضيفه باختاكور الأوزباكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

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وأمام باختاكور.. تعرض قلب دفاع الهلال علي البليهي لـ"الإصابة"، بالإضافة إلى زميله مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم.