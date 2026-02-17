قالوا "خسيس" ونسي جمهور الأهلي ما عاشه .. تصريح إيفان توني الذي "ظلم" عمر السومة!

كونه أحد أساطير الأهلي، يأتي ذكره في مختلف المناسبات، لكن لأن الاجتماع على شخص واحد شيء نادر، ينقسم الجمهور حوله..

هنا نحن نتحدث عن المهاجم السوري عمر السومة، الذي قضى ثماني سنوات داخل قلعة الكؤوس، حقق خلالها الإنجازات، وإن كانت لقطة الختام قد شوهت مسيرته في أعين البعض.

فدائمًا ما يدخل "العقيد" في مقارنات مع مختلف المهاجمين الذين يمرون على الراقي، وحاليًا المسيطر هي مواجهته مع الإنجليزي إيفان توني، فتصريح واحد من الأخير تسبب في هجوم بعض من جماهير الأهلي على الأول..