قالوا "خسيس" ونسي جمهور الأهلي ما عاشه .. تصريح إيفان توني الذي "ظلم" عمر السومة!

لماذا هذه الكراهية لعمر السومة؟

كونه أحد أساطير الأهلي، يأتي ذكره في مختلف المناسبات، لكن لأن الاجتماع على شخص واحد شيء نادر، ينقسم الجمهور حوله..

هنا نحن نتحدث عن المهاجم السوري عمر السومة، الذي قضى ثماني سنوات داخل قلعة الكؤوس، حقق خلالها الإنجازات، وإن كانت لقطة الختام قد شوهت مسيرته في أعين البعض.

فدائمًا ما يدخل "العقيد" في مقارنات مع مختلف المهاجمين الذين يمرون على الراقي، وحاليًا المسيطر هي مواجهته مع الإنجليزي إيفان توني، فتصريح واحد من الأخير تسبب في هجوم بعض من جماهير الأهلي على الأول..

    تصريح إيفان توني .. إنكار الذات في أبهى صورة

    المهاجم الإنجليزي أجرى مؤخرًا حوارًا مطولًا مع شبكة "سكاي سبورتس"، تحدث خلاله عن مدى سعادته في الأهلي، وأهدافه وطموحاته، وإلى أي مدى قوة الدوري السعودي فاجأته.

    وخلال الحوار، سُئل توني عن سعيه نحو حصد لقب هداف دوري روشن السعودي 2025-2026، ليرد: "مستعد للتضحية بجميع أهدافي حتى تصبح محصلتي صفرية نظير أن يتوج الأهلي بالبطولات في نهاية الموسم".

    تصريح يشير إلى إنكار الذات أمام مصلحة الجماعة، وعدم الأنانية، خاصةً وأنه خرج من مهاجم يتعرض لهجوم كبير في بلاده على إثر اتخاذ خطوة اللعب في دوري روشن، ومهدد بخسارة مكانه في المنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم 2026.

    لكن بدلًا من الإشادة به وبانتمائه للأهلي وبيئته، اتخذ البعض من هذا التصريح بابًا للتفتيش في الدفاتر القديمة، والهجوم على عمر السومة..

  • وصفوه بـ"الخسيس"!

    صحيح أن قيمة عمر السومة في أعين القطاع الأكبر من جمهور الأهلي لا تقبل أي مزايدات، كما هو حال النادي في قلب "العقيد"، لكن قلة لا تحترم من قاد الراقي لتحقيق أربع بطولات بين عامي 2015-2017.

    بعض الجماهير أعادت نشر تصريح قديم لعمر السومة مع برنامج "الدوري مع وليد"، يتحدث خلاله عن حزنه لضياع لقب هداف الدوري السعودي موسم 2017-2018 منه في عهد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

    في ذاك الموسم، اعترض السومة على ريبروف على إثر استبداله في كلاسيكو الهلال، ضمن الجولة الـ25 (قبل الأخيرة)، ما دفع الأوكراني لمعاقبته في المباراة التالية أمام أحد، واستبعده من القائمة نهائيًا، ما جعله يخسر لقب الهداف لتجمد رصيده عند 11 هدفًا مقابل 13 لروني فرنانديز؛ محترف الفيحاء.

    وقتها قال المهاجم السوري: "انقهرت، حرموني من المشاركة في آخر مباراة بالموسم، رغم أنه كان يفصلني عن الحصول على لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي هدف وحيد، لذا غضبت، أي لاعب مكاني كان سيحزن".

    هذا التصريح يُقارن الآن بما قاله بتصريح إيفان توني – الذي ذكرناه سلفًا – لدرجة دفعت أحد المشجعين لوصف الإنجليزي بـ"الأصيل"، والسوري بـ"الخسيس"!

  • لماذا هذه الكراهية؟

    من يحبون اجتزاء التاريخ، والنظر للصورة من ناحية واحدة فقط، هاجموا عمر السومة على حزنه على لقب الهداف، رغم أن الأهلي في الموسم ذاته (2017-18) قد خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة.

    في الجولة الأخيرة من ذاك الموسم، كان الراقي في حاجة للفوز أمام أحد، بجانب تعثر الهلال في مواجهته أمام الفتح، كي يتوج بلقب الدوري السعودي.

    الراقي انتصر بالفعل أمام أحد وقتها بهدف نظيف، لكن لسوء حظه، حقق الزعيم الفوز أمام النموذجي برباعية مقابل هدف وحيد، ليحصد الهلال اللقب بـ56 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على الأهلي "الوصيف".

    الآن يُستخدم حديثه منذ سنوات، ولسان حال قلة من الجمهور: "انقهر على لقب الهداف ولم ينقهر على ضياع لقب الدوري" .. دون الوضع في الحسبان الظروف التي أجرى بها السومة حواره مع "الدوري مع وليد"، ولماذا تحدث عن مشكلته بشكل فردي، بخلاف ما مر به بذاك الموسم من إصابة أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر (من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018).

    ناهيك عن "الشرخ" في العلاقة بين السومة وقلة من الجماهير على إثر موسم الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى (2020-2021)، لأول مرة في تاريخ الأهلي، حيث يحملون السوري المسؤولية، رغم كم المشاكل التي كان يعاني منها الفريق وقتها على المستويين الإداري والفني.

    ضف على ذلك، رحيل السومة عن الأهلي في نهاية موسم الهبوط نحو العربي القطري، وإفلاته من وضع اسمه ضمن قائمة دوري يلو .. هنا كارهييه يتجاهلون إعلانه الصريح لإدارة النادي آنذاك باستعداده للعب بنصف راتبه رافضًا الرحيل، لولا إصرار المسؤولين على التخلص منه!

    إن نسيتم .. هذا هو عمر السومة!

    إن كان على تاريخ عمر السومة الأهلي "رقميًا" فهو معلوم للجميع .. النجم الذي قاد الفريق لحصد كأس ولي العهد (2014-2015)، الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين (2015-2016)، بجانب كأس السوبر السعودي (2016-2017).

    وهو نفسه اللاعب الذي سجل 193 هدفًا وصنع 28 آخرين على مدار 239 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات.

    وإن كان على مواقف "إنكار الذات"، فـ"العقيد" لم يُقصر في المواقف الصعبة مع الأهلي على مدار ثماني سنوات..

    أحد أبرز مواقف السومة التي ينساها البعض، ما فعله في فترة جائحة كورونا، عندما أعلن تضامنه مع الأزمة المالية التي يعاني منها الأهلي في ذاك التوقيت، وخرج مصرحًا عبر قناة "أبو ظبي": " كل شيء ممكن، لكن أنا من جهتي كلاعب مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، أي شيء يرونه مناسبًا سأوافق عليه. ألعب بالدوري السعودي منذ ست سنوات، خيري ورزقي من المملكة، لذلك أنا تحت أمرهم بما يرونه مناسبًا".

    وأضاف: "رزقي وخيري من النادي، لذلك مهما قدمت لا يمكن أن أجازيهم، وأنا جاهز لكل شيء، وبغض النظر عن أنني لاعب في الراقي، فأنا أحب هذا النادي".

    أما الموقف الآخر الذي يتناساه هو توقيعه على "بياض" لتجديد عقده في موسم 2020-2021، بهدف تسهيل حصول الأهلي على شهادة الكفاءة، في وقت كان يعاني به النادي من أزمة مالية طاحنة.

    تلك اللفتة لم يتحدث عنها السومة ولم يزايد بها، إنما كشفها طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالأهلي، حيث قال لبرنامج "كورة": "هناك من قال إن السومة والحارس محمد العويس كانا يقصدان أن مهر الدوري الذي لم تقدمه الإدارة عبارة عن أموال، هما لم يقصدا ذلك، وإلا ما كانا قد وقعا على بياض لتجديد عقديهما من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية وقيد لاعبين جدد بالفريق، وأمام عيني وقع السومة على ورقة لم يقرأها حتى، وقال (إذا أردتم أن أوقع على تنازل عن كافة المستحقات سأوقع)".

    وأضاف: "السومة والعويس منقهران على وضع الأهلي، وقصدا من كلمة مهر البطولات، والبطولات تحتاج إلى أدوات، وقعا على بياض من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، لحصد البطولات، لكنهما فوجئا بالتعاقد مع لاعب مصاب في الشتاء، وهو ما أغضبهما".

    يمكننا أن نسرد من المواقف الكثير التي تنفي تهمة "الخسة" عن عمر السومة .. لكن هذا قدر الأساطير، أحيانًا يدفعون فواتير لا تخصهم في المقام الأول!

