دعوة للتفاؤل يا جمهور الأهلي: فريقكم لا ينتظر "هدايا النصر" للتتويج بلقب الدوري.. والهلال الخطر الأكبر عليكم

بين أهازيج الجماهير التي لا تهدأ في المدرجات، وعودة الراقي لفرض هيبته في الميدان؛ تبدو رائحة الذهب قريبة جدًا من أسوار عملاق جدة الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يعد مجرد حلم أو طموح مشروع للأهلي، في الموسم الرياضي الحالي؛ بل تحوّل إلى حقيقة ممكنة للغاية، على أرض الواقع.

ومع كل جولة تمر.. يثبت رجال المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أنهم قادرين على اعتلاء عرش الدوري؛ الذي يغيب عن قلعة الراقي، منذ 10 سنواتٍ كاملة.

هذه القدرة ناتجة عن تخطيط الإدارة والمدرب؛ إلى جانب عرق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، ومساندة جمهور لا يمل من الوفاء.

وسيبدأ الأهلي خطوته الأولى، نحو تحقيق لقب دوري روشن، من أصل 10 جولات متبقية؛ وذلك عندما يلتقي غريمه التاريخي الاتحاد، مساء غدٍ الجمعة.

وسنقدّم من ناحيتنا في السطور القادمة، "دليلًا" يدعو جمهور الأهلي للتفاؤل؛ بشأن إمكانية تحقيق فريقهم، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026..