جمع ملايين المشاهدات.. طفل برشلونة الغاضب: طردوني ولا أعلم السبب ويامال يظن نفسه ميسي!

تداول الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره برنامج "إل شيرينجيتو" لمقابلة مع الطفل "نيكو جاريدو"، لاعب فريق "سانت أندرو" الناشئ، على هامش مشاركته في بطولة "Tic Tac Cup 2025"، حيث تجاوزت المشاهدات 4.5 مليون في وقت قياسي.

الفيديو لم ينتشر بسبب مهارات الطفل الكروية فحسب، بل بسبب "النضج المؤلم" والصراحة المطلقة التي تحدث بها صاحب العشر سنوات عن تجربته القاسية مع نادي برشلونة.

نيكو، الذي اعترف بتشجيعه للبارسا، كشف عن جانب مظلم في عالم أكاديميات كرة القدم، معبراً عن شعور عميق بـ "الغل" أو الاستياء تجاه النادي الكتالوني الذي تعاقد معه في سن السابعة ثم استغنى عنه فجأة دون أي توضيح: "يا رجل بالطبع، لدي (غل) تجاههم.. لقد طردوني (استبعدوني). تعاقدوا معي في عمر السابعة.. ولا يزال عليهم أن يشرحوا لي سبب طردي، عندما أكبر سيشرحون لي.. أنا لا أعرف".

وأضاف متحدثًا عن نصيحة والديه وسعادته في فريقه الحالي: "يقولون لي لا يهم أنهم طردوك، استمر في اللعب كما تراه مناسباً واستمتع بكرة القدم.. وأنا سعيد جداً هنا في فريق سانت أندرو".