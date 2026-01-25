AFP
جماهير بنفيكا تقتحم مقر التدريبات .. وريو كوستا يرد على إقالة مورينيو
مورينيو في مرمى النيران
وقد أبرزت هذه الحادثة، التي وقعت قبل ساعات قليلة من مباراة بنفيكا ضد إستريلا أمادورا في الدوري، الإحباط المتزايد بين جماهير النادي. ويبتعد الفريق حالياً بفارق 10 نقاط عن متصدر الدوري - وغريمه اللدود - بورتو، وقد زاد خروجه مؤخراً من كأس الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا من الشعور بالأزمة. وتم إرسال الشرطة إلى المكان، لكنها سمحت للجماهير بالدخول بعد أن تلقت تأكيدات بأن الاحتجاج سيبقى سلمياً.
مواجهة قوية مع الجمهور
وصلت مجموعة من 200 مشجع متشدد إلى مقر تدريب النادي مطالبين بمقابلة شخصيات بارزة في النادي. في البداية، سُمح لأربعة ممثلين فقط بالدخول، لكنهم أصروا على دخول المجموعة بأكملها. رغبةً في تجنب المزيد من التوتر، وافقت السلطات في النهاية على دخولهم، وتجمع المشجعون في أحد ملاعب التدريب حيث التقى بهم مورينيو وأوتامندي وسابروسا. لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للمحادثة التي استمرت ساعة كاملة، لكن الأجواء وصفت بأنها كانت متوترة. أعرب المشجعون عن "استيائهم المتزايد" من مسار النادي وغادروا في النهاية ملعب التدريب بعد ساعة من وصولهم، لكن الرسالة كانت واضحة: يجب تحسين النتائج بسرعة لتهدئة غضب المشجعين.
يأتي هذا العرض العلني للغضب في أعقاب حادثة سابقة، حيث أمر مورينيو لاعبيه، بعد هزيمة فريقه في نصف نهائي كأس الرابطة أمام براجا في وقت سابق من هذا الشهر، بالنوم في ملعب التدريب "للتفكير كثيرًا" في أدائهم، وهي عقوبة غير عادية حظيت باهتمام إعلامي كبير في ذلك الوقت.
رئيس بنفيكا يعرض دعمه
وقد سُئل الرئيس روي كوستا بالفعل عن رأيه في أداء المدرب هذا الموسم. وعندما سُئل عما إذا كان النادي قد يقيل مورينيو، قال: "لا. إنه مدرب ممتاز وقد أثبت ذلك بالفعل. هذا الموسم ليس سهلاً. تغيير المدرب؟ هذا أمر غير وارد". وبشأن التعاقدات الجديدة، أضاف كوستا: "لا أستطيع أن أعد بأي شيء، لكننا سننتظر حتى نهاية فترة الانتقالات. كما تعلمون، لقد تحدثنا بالفعل عن الجانب الرياضي. هذه السنة ليست إيجابية. سنكافح حتى اللحظة الأخيرة من أجل أهدافنا. لا يزال هناك بطولة نناضل من أجلها".
بنفيكا ضد ريال مدريد
مورينيو، الذي وقع عقدًا مع نادي طفولته حتى عام 2027 في سبتمبر الماضي، سيقود فريقه في المباريات الحاسمة المقبلة، بما في ذلك مباراة دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق ريال مدريد. وستزداد الضغوط بشكل كبير إذا لم تتحسن الأداء. وفي حديثه قبل المباراة الحاسمة مع لوس بلانكوس، الذي يحتاج إلى الفوز ليحظى بفرصة إنهاء الموسم في المراكز الثمانية الأولى وتجنب المباريات الفاصلة، قال مورينيو: "على الرغم من أن ذلك مستحيل عمليًا، إلا أنه ليس مستحيلًا تمامًا، فالثقافة السائدة في هذه المجموعة هي أنه بغض النظر عن الأهداف، عندما يلعب بنفيكا، عليك أن تبذل قصارى جهدك، وأن تلعب بمسؤولية كونك لاعبًا في بنفيكا، وأن تبذل قصارى جهدك، لذلك لا يغير ذلك كثيرًا ما إذا كان ذلك ممكنًا عمليًا أم لا. نحن نعلم أنه ريال مدريد، بالطبع. نحن نعلم أننا في الوقت الحالي بنفيكا ذو حدود، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".
