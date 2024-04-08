جليسون بريمر .. جوهرة البرازيل "الدفاعية" الجديدة

من هو جليسون بريمر هدف مانشستر يونايتد الصيفي؟

يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى ضم اللاعب البرازيلي جليسون بريمر، هذا الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق.

وخطط جيم راتكليف، لعملية إصلاح شاملة لسياسة الصفقات بمانشستر يونايتد للبدء فى سد الفجوة بين الشياطين الحمر ومنافسيهم مانشستر سيتي وليفربول.

وتعهد راتكليف، "باسقاط" جميع منافسين مانشستر يونايتد من مكانتهم الحالية، وأكد أن "الإنفاق ببذخ ليس هو الحل"، بعد فشل العديد من صفقات اليونايتد الباهظة خلال السنوات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبدأ مانشستر يونايتد الآن فى خطة الإصلاح وسيكون تنشيط وتدعيم خط الدفاع من أولويتهم عند فتح نافذة الانتقالات الصيفية، ويقال إن نجم يوفنتوس جليسون بريمر، على رأس قائمة أمنيات اليونايتد.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن مانشستر يونايتد قد تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب البرازيلي وأبدى فريق يوفنتوس انفتاحه على بيع اللاعب على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا والذى تضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو.

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى من هو جليسون بريمر، وهل سينجح فى تطوير خط دفاع مانشستر يونايتد بالموسم القادم؟ ومستقبله على النحو التالى:-