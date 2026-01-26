كانت تعمل في سجن .. رئيس مارسيليا: استشرت والدتي قبل ضم جرينوود!

خلال فترة لعبه مع الشياطين الحمر، واجه جرينوود اتهامات بمحاولة الاغتصاب والاعتداء. تم إسقاط هذه التهم في فبراير 2023، مما سمح له باستئناف مسيرته الاحترافية.

استمتع بفترة إعارة مثمرة في إسبانيا مع خيتافي خلال موسم 2023-24، مما سمح له بالانتقال إلى مارسيليا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

أنهى جرينوود موسمه الأول في فرنسا بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الفرنسي إلى جانب نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.

سجل 42 هدفًا في 64 مباراة، مما جعل مارسيليا يجد قيمة مقابل المال في الصفقة التي أبرمها. ومع ذلك، كانوا على دراية بالضجة التي ستثيرها صفقة انتقال جرينوود عند الدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.