"أبلغناهم على الفور" .. برشلونة يدافع عن نفسه بعد ثورة الاتحاد الإسباني ضده بسبب جراحة يامال!

أكد نادي برشلونة، أنه قام بإبلاغ الاتحاد الإسباني على الفور بكافة التفاصيل الخاصة بتطور حالة الجناح الشاب لامين يامال، وسط حالة من الغضب بعد استبعاده من المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعرب عن غضبه الشديد من خضوع اللاعب إلى إجراء جراحي بسيط، تسبب في عدم ظهوره بقائمة إسبانيا للمشارك في مباراتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد قد أصدر بيانًا شديد اللهجة لانتقاد برشلونة على هذا الإجراء، وقال إن النادي تصرف بشكل مفاجىء حيث أبلغهم بقرار الجراحة في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، رغم خضوع يامال لعملية بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة خلال صباح اليوم نفسه.