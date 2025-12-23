جدول مباريات ومجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب الفرنسي، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق اللقب الثالث في المونديال بعد أن حقق اللقب في مناسبتين سابقتين في 1998 و2018.

ويهدف المنتخب الفرنسي، إلى إزالة الذكرى المؤلمة بخسارة نهائي نسخة 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، وجدول مباريات الديوك والقنوات الناقلة.