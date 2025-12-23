France 2018 World Cup win
جدول مباريات ومجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم الديوك في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب الفرنسي، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق اللقب الثالث في المونديال بعد أن حقق اللقب في مناسبتين سابقتين في 1998 و2018.

ويهدف المنتخب الفرنسي، إلى إزالة الذكرى المؤلمة بخسارة نهائي نسخة 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، وجدول مباريات الديوك والقنوات الناقلة.

  • مجموعة فرنسا في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانب الديوك، كلًا من منتخبات النرويج والسنغال والفائز من الملحق القاري الثاني (العراق - بوليفيا - سورينام).

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1فرنسا00000000
    2النرويج00000000
    3السنغال00000000
    4الفائز من الملحق القاري الثاني (العراق - بوليفيا - سورينام)00000000
  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فرنسا - السنغالالثلاثاء 16 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		-ميتلايف
    فرنسا - الفائز من الملحق القاري الثانيالأربعاء 24 يونيو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		-لينكولن فاينانشال فيلد
    النرويج - فرنساالجمعة 26 يونيو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		-جيليت

