جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم الأخضر في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يمتلك المنتخب السعودي تاريخًا جيدًا على الصعيد العربي في المونديال، لكنه يريد أن يطوره في بطولة كأس العالم، بالعبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ الأخضر على الأقل، لذلك يطمح المنتخب السعودي أن تكون نسخة 2026 مفتاحًا لتطوير هذا التاريخ.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، وجدول مباريات الأخضر السعودي والقنوات الناقلة.

  • مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب الأخضر، كلًا من منتخبات إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1إسبانيا00000000
    2السعودية00000000
    3أوروجواي00000000
    4كاب فيردي00000000
  • ما القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    السعودية - أوروجوايالثلاثاء 16 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		-هارد روك
    إسبانيا - السعوديةالأحد 21 يونيو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-مرسيدس بنز
    كاب فيردي - السعوديةالسبت 27 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		-إن آر جي

