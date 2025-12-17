جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يمتلك المنتخب السعودي تاريخًا جيدًا على الصعيد العربي في المونديال، لكنه يريد أن يطوره في بطولة كأس العالم، بالعبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ الأخضر على الأقل، لذلك يطمح المنتخب السعودي أن تكون نسخة 2026 مفتاحًا لتطوير هذا التاريخ.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، وجدول مباريات الأخضر السعودي والقنوات الناقلة.