جدول مباريات ومجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب التونسي، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تقديم صورة مشرفة في المونديال، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته بالنسخة الماضية من المونديال.

ويهدف المنتخب التونسي، إلى تحقيق الوصول إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه بعد أن خرج من دور المجموعات في ست نسخ سابقة.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2026، وجدول مباريات نسور قرطاج والقنوات الناقلة.