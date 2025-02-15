تعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025، والقنوات الناقلة لفريق ليونيل ميسي..

بداية جديدة لموسم أخر في الدوري الأمريكي والذي صار يضم العديد من النجوم والكبار في فريق إنتر ميامي وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

الفريق، المؤسس في 2018، نجح في جلب ليونيل ميسي بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ثم تعاقد مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد رحيلهما عن برشلونة.

وانضم في يناير قبل الماضي نجم برشلونة السابق لويس سواريز قادمًا من جريميو البرازيلي ليجتمع برفاقه السابقين في النادي الكتالوني.

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وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..