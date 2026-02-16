جدول مباريات ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من ملحق دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

في النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من ملحق دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يتنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي لتحديد الفرق التي ستكمل المشوار إلى الدور الثاني.

ريال مدريد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات الملحق لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية.

وفي التقرير الآتي، نتعرف على موعد مباريات ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة.