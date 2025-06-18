تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يستثمر ليفربول دائمًا في الصورة الذهنية والجماهيرية له بأفضل شكل ممكن في العالم عمومًا والوطن العربي خصوصًا، نظرًا لتألق النجم المصري محمد صلاح بين صفوفهم خلال السنوات الأخيرة.

في الموسم الماضي، نجح الريدز في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية بالمسمى الجديد (البريميرلييج) والمرة 20 في تاريخه ليعادل سجل مانشستر يونايتد في الصدارة.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

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يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2025-2026 من يوم الجمعة 15 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقة كأس العالم للأندية 2025، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026..

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، فض الشراكة مع مانشستر يونايتد واستعادة صدارة الفرق الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي في التاريخ.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، والقنوات الناقلة.