جدول مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، حيث ستكون النسخة المقبلة من البطولة هي النسخة الرابعة على التوالي التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإيطالي في 2023 وكانت وقتها بنظام مباراة واحدة فقط، ثم بعدها تحولت لنظام الأربع فرق.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.