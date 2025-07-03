جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2025-2026، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يدخل ريال مدريد موسم 2025-2026 بعدة أهداف مع المدرب تشابي ألونسو، أبرزها إعادة لقب الدوري الإسباني الذي حققه برشلونة الموسم الماضي بعد اكتساح محلي.

ريال مدريد قدم نسخة جيدة للغاية في كأس العالم للأندية أشارت إلى جماهيره بأن المدرب تشابي ألونسو لم يأت إلا للتتويج بالبطولات وإعادة ريال مدريد لسابق عزه.

في السطور التالية من موقع "جول" نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2025-2026، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.