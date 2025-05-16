جدول مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم السبت 17 مايو 2025 تستمر مباريات الجولة 32 من دوري روشن السعودي وفيها يلعب الأهلي مع الخلود، الاتفاق مع ضمك، والفيحاء مع الأخدود.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي تتم المباراة النهائية بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي وتقام مباريات عديدة في الدوريين الفرنسي والألماني، وجولة هامة للغاية في الدووري الإيطالي ونهائي كأس الكونفيدرالية لحساب الذهاب، وكذلك مباريات هامة في الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة.