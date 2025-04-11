جدول مباريات اليوم السبت 12 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 12 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا باستمرار الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

في دوري روشن سيلعب الخليج مع الفتح، والفيحاء مع القادسية، ويحل الرياض ضيفًا على النصر في الجولة 27 من المسابقة، وتقام قمة مباريات الدوري المصري بين بيراميدز والأهلي.

كما تنطلق الجولة 31 في الدوري الإنجليزي بلقاء يجمع رايو مانشستر سيتي وكريستال بالاس، وكذلك الجولة 31 من الدوري الإسباني تستمر وفيها يلعب ليجانيس مع برشلونة، وتقام مباراة "دير كلاسيكر" الهامة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.