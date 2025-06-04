كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الخميس 5 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع مباريات حماسية.

ففي يوم الخميس 5 يونيو 2025 نستكمل مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يخوض فيها المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام البحرين، بينما يواجه الإمارات أوزبكستان ويلتقي منتخب قطر بالمنتخب الإيراني.

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، حيث نتابع لقاء تاريخي ينتظره مشجعي كرة القدم المصرية على وجه الخصوص، وهو لقاء الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، كما نتابع مباراة هامة بين إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 يونيو 2025 والقنوات الناقلة.